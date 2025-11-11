臘腸犬遇恐怖車禍「被甩出車外」　7天後發現奇蹟在荒野存活

▲被甩出車外的臘腸犬奇蹟存活。（圖／翻攝自Facebook／Amanda Lohr）

記者李振慧／綜合報導

美國一對情侶開車帶著愛犬和寵物貓駕車長途旅行時遭遇車禍，2人因為受傷均被緊急送醫，事後發現寵物貓在車禍中不幸喪生，寵物犬則被甩出車外下落不明，正在擔心狗狗凶多吉少時，沒想到狗狗竟然獨自在荒野中生存7天被尋獲。

33歲女子阿曼達(Amanda Lohr)和男友10月24日駕車，帶著臘腸犬Chewie和寵物貓紐特(Newt)，從科科莫(Kokomo)出發，計畫沿著80號公路前往奧勒岡州的波特蘭(Portland)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2人上路後不久，凌晨6時30分突然遭一輛試圖超車的卡車撞上，導致他們的車翻滾了3圈停到路邊溝渠中，受了輕傷的阿曼達與頸部骨折的男友，被空運到懷俄明州卡斯帕爾市(Casper)緊急就醫。

住院期間阿曼達得知，愛貓紐特已在車禍中身亡，Chewie被甩出車外下落不明，也被搜救人員認定已經死亡，讓她悲痛不已，沒想到一周後她突然接獲通知，Chewie其實還活著。

阿曼達表示，「我當時真的很開心，因為我已經難過了一個多禮拜」。多虧了一群好心人的幫忙，先是一名卡車司機在公路旁發現Chewie，但由於Chewie不願意靠近，所以他留下了食物，後來一對好心夫妻也發現了Chewie，成功帶去獸醫，掃瞄晶片才終於找到飼主。

阿曼達在臉書分享好消息，開心表示，「這簡直是奇蹟，我太開心牠被找到了，那隻小狗是我最好的朋友，我超期待牠趕快回到我的身邊」。