服務犬受訓中　小黃金獵犬「不想努力了」趴地可愛罷工萌翻網

▲服務犬罷工畫面爆紅。（圖／翻攝自TikTok／@lillexlex5）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻正在接受服務犬訓練的黃金獵犬，被拍到在機場拒絕訓練的可愛模樣，在網路上爆紅。從網友分享影片中可看到，黃金獵犬疑似是受訓累了，竟然直接趴在地上完全不肯動，一路被拖著離開，畫面萌翻百萬網友。

國外一名網友@lillexlex5在TikTok上分享，他在機場時，目睹到一隻年幼的黃金獵犬，只想趴在地上睡覺，要求罷工的可愛畫面，曝光後立即爆紅，獲得390多萬點閱。

影片中可看到，一隻身上穿著訓練犬背心的黃金獵犬，直接趴在地上拒絕繼續受訓，無論身旁主人怎麼勸說就是不肯起來，主人最後只好一路拖著狗狗移動。

狗狗罷工的模樣引發上萬網友共鳴，「暫停服務的服務犬」、「完全可以理解狗狗的心情，真的會不想工作」、「狗狗好像真的很睏」、「狗狗表示，讓我再休息20分鐘」。

有網友懷疑，影片中的狗狗可能不是真正的服務犬，獲得其他網友回應，「這是一隻在公共場合中學習保持安靜的小狗，牠可能已經在隊伍中站了很久，所以真的很累、正在放鬆中，狗狗你很棒喔，做得很好」。