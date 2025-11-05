女收簡訊發現寵物貓被鎖在商店　「舒服窩櫥窗」當裝飾品爆紅

▲貓咪常去當地商店爆紅。（圖／翻攝自Instagram／volvo_the_cat）

記者李振慧／綜合報導

冰島一隻叫做Volvo的挪威森林混種貓，意外被鎖在打烊的商店中過夜，然而牠卻完全不驚慌，反而悠哉地待在櫥窗羊毛毯上，看起來就像是店內裝飾物一樣，優雅模樣讓牠爆紅。

居住在冰島首都雷克雅維克市(Reykjavík)的42歲女主人阿爾娜(Arna Sigrún Haraldsdóttir)分享，近來她突然收到鄰居的簡訊通知，發現寵物貓Volvo在一間商店的櫥窗中。

影片中可看到，阿爾娜立刻飛奔到商店，然而當她前往現場後發現，Volvo舒服地窩在窗邊的羊毛上，模樣看起來十分愜意，完全不像是被鎖在商店中的樣子。

阿爾娜將影片分享在IG後爆紅，她接受Newsweek採訪表示，其實這不是愛冒險的Volvo第一次被困在同間商店，當時她外出尋找Volvo時，發現貓咪竟然在商店櫥窗中，由於商店已經打烊，只好麻煩隔壁店家老闆幫忙，才找到店經理過來開門。

阿爾娜表示，後來Volvo成為那間店的常客，因為店員們都很喜歡Volvo，所以她也很放心讓Volvo過去，甚至還吸引許多遊客專程去商店拜訪，「看到人們如此喜愛牠，讓我感覺很溫暖」，後來決定為Volvo創專屬帳號，獲得來自世界各地的粉絲按讚與喜愛。