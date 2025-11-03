ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
女路邊喵喵叫想收編浪浪　沒想到黑貓竟然聽懂「自己走進她家」

女路邊喵喵叫想收編浪浪　沒想到黑貓竟然聽懂「自己走進她家」。（圖／翻攝自TikTok／princenoxthecat）

▲女子對街貓喵喵叫邀約，沒想到貓咪竟然聽懂。（圖／翻攝自TikTok／princenoxthecat）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子分享自己如何收編街貓的神奇過程，她發現一隻流浪黑貓躲在家對面的一輛車子下，模樣看起來十分可憐，不忍心讓小貓繼續流浪，她試著喵喵叫和小貓溝通，沒想到小貓竟然回應了她，下秒還自己走進家中。

女子艾希莉(Ashley Testa)9月17日在網路上分享，她很想收編一隻時常出現在家附近的流浪黑貓，但不知道該怎麼做，某天發現小貓躲在車下，似乎在觀察著她，她很想把貓咪引出來，便嘗試對貓咪喵喵叫，希望能吸引小貓注意。

@princenoxthecat We chose each other ❤️????‍⬛ #catsoftiktok #straycat #blackcats #catmom #catdistributionsystem ♬ original sound - princenoxthecat

影片中可看到，艾希莉試著對黑貓喵喵叫後，沒想到黑貓竟然也喵了一聲回應她，她還來不及反應時，黑貓就從車底下鑽出來，一邊喵喵叫一邊朝她家草坪走過來，最後進入屋中。

艾希莉後來將小貓取名為諾克斯(Nox)，並將故事分享在網路上，開心表示「我們互相選擇了彼此」。影片獲得上萬人次觀看，吸引網友留言，「貓咪一直在等妳呼喚牠」、「現在牠是這個家的老大啦」、「最喜歡黑貓了」、「恭喜貓咪找到新家」。

關鍵字： 流浪貓街貓黑貓Ashley Testa

