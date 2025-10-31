女飼主收養新家人　黃金獵犬發現是「收容所好兄弟」超暖反應曝

▲狗狗發現新家人身分，反應爆紅。（圖／翻攝自TikTok／cashmoney_ashh）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州一名女子近來在網路上分享，她為了讓家中黃金獵犬不會寂寞，決定再收養第二隻狗，當黃金獵犬發現「家中新成員」竟然是當初在收容所的玩伴時，反應在網路上爆紅。

暖心影片由21歲女子艾希汀(Ashtyn Hawthorne)分享在網路上爆紅，艾希汀時常在網路上分享黃金獵犬Sadie Mae的日常生活，並且獲得上萬粉絲歡迎，然而近來她覺得Sadie Mae需要一個伴，所以決定再養一隻狗，並且給Sadie Mae一個驚喜。

影片中可看到，Sadie Mae坐在玻璃門前搖著尾巴，期待見到家中新成員，當另外一隻黃金獵犬Rio出現時，牠認出Rio是牠在收容所中的好朋友，立即興奮在屋內來回奔跑、吠叫，迫不及待想和對方玩耍。

影片獲得86萬點閱，Sadie Mae的反應令許多網友感動，「狗狗意識到自己不但多了一個兄弟姊妹，而且還是牠的好朋友」、「太可愛了，看了讓我好想哭」、「狗狗：太好了，媽媽說我的朋友可以住在這裡」、「天啊，牠們看起來太可愛了」。