女飼主收養新家人　黃金獵犬發現是「收容所好兄弟」超暖反應曝

主人收養新家人　黃金獵犬發現是「收容所好兄弟」超暖反應爆紅。（圖／翻攝自TikTok／cashmoney_ashh）

▲狗狗發現新家人身分，反應爆紅。（圖／翻攝自TikTok／cashmoney_ashh）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州一名女子近來在網路上分享，她為了讓家中黃金獵犬不會寂寞，決定再收養第二隻狗，當黃金獵犬發現「家中新成員」竟然是當初在收容所的玩伴時，反應在網路上爆紅。

暖心影片由21歲女子艾希汀(Ashtyn Hawthorne)分享在網路上爆紅，艾希汀時常在網路上分享黃金獵犬Sadie Mae的日常生活，並且獲得上萬粉絲歡迎，然而近來她覺得Sadie Mae需要一個伴，所以決定再養一隻狗，並且給Sadie Mae一個驚喜。

@cashmoney_ashh they are bestfriends now???????? #adoptdontshop #rescuedog #goldenretriever @Sadie Mae & Rio ♬ original sound - songlyricss87

影片中可看到，Sadie Mae坐在玻璃門前搖著尾巴，期待見到家中新成員，當另外一隻黃金獵犬Rio出現時，牠認出Rio是牠在收容所中的好朋友，立即興奮在屋內來回奔跑、吠叫，迫不及待想和對方玩耍。

影片獲得86萬點閱，Sadie Mae的反應令許多網友感動，「狗狗意識到自己不但多了一個兄弟姊妹，而且還是牠的好朋友」、「太可愛了，看了讓我好想哭」、「狗狗：太好了，媽媽說我的朋友可以住在這裡」、「天啊，牠們看起來太可愛了」。

關鍵字： 狗狗收養寵物Ashtyn Hawthorne黃金獵犬Sadie MaeRio

跟柯基「雙向同拍」錄影嚇壞　狗狗視角的奴才真可怕XD

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

埃及浪浪見有摸摸！立馬撞開貓同伴狂撒嬌

