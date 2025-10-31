人氣店貓被「自動駕駛車高速撞死」　目擊民眾怒：車完全沒減速

▲店貓被撞死，引發民眾憤怒（圖／翻攝自Instagram／randasmarket）

記者李振慧／綜合報導

美國舊金山一隻叫做KitKat的9歲店貓十分受到當地民眾喜愛，近來卻傳出牠在街上遭自動駕駛計程車Waymo高速撞上身亡，消息傳出後民眾不捨與憤怒，甚至要求叫車公司出面負責。

居住在都勒教會區(Mission Dolores)附近店家Randa’s Market的9歲虎斑貓KitKat，是當地人氣萌寵，如今驟然離世，令整個社區都陷入哀傷。

事件發生在27日晚上11時30分左右，當KitKat在街上巡邏地盤時，被一輛Waymo自動駕駛車撞上身亡。目擊者表示，車子在撞上貓咪前完全沒有減速或是閃避，直接就撞上去，引發人行道上的群眾發出尖叫。

無人車沒有停下繼續前往目的地，後來人們才在停在車邊的Waymo車底下找到重傷的KitKat，並且緊急帶去獸醫醫治，但最終仍被宣告身亡。

The bodega owner’s cat got killed by a @Waymo and the poor fella is absolutely distraught. His name was KitKat ???? pic.twitter.com/IOQUpuiUEN — Steven D. McKie (@Steven_McKie) October 29, 2025

店老闆與飼主麥克(Mike Zeidan)表示，「KitKat是一隻獨一無二的貓，牠為很多人帶來歡樂，大家都很喜歡牠，以後沒有牠在店裡面走來走去，店裡再也不一樣了」。

事故發生後，許多民眾在店外為KitKat設立了追思區，現場充滿了鮮花和「拒絕Waymo，拯救貓」、「拒絕殺人車」等抗議標語。事件也在網路上引發網友憤怒，要求無人車公司出面負責、當局應該要立案調查，目前Waymo公司尚未回應事件。