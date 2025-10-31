ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

人氣店貓被「自動駕駛車高速撞死」　目擊民眾怒：車完全沒減速

人氣店貓被「自動駕駛車高速撞死」　民眾怒批：車子完全沒減速。（圖／翻攝自Instagram／randasmarket）

▲店貓被撞死，引發民眾憤怒（圖／翻攝自Instagram／randasmarket

記者李振慧／綜合報導

美國舊金山一隻叫做KitKat的9歲店貓十分受到當地民眾喜愛，近來卻傳出牠在街上遭自動駕駛計程車Waymo高速撞上身亡，消息傳出後民眾不捨與憤怒，甚至要求叫車公司出面負責。

居住在都勒教會區(Mission Dolores)附近店家Randa’s Market的9歲虎斑貓KitKat，是當地人氣萌寵，如今驟然離世，令整個社區都陷入哀傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事件發生在27日晚上11時30分左右，當KitKat在街上巡邏地盤時，被一輛Waymo自動駕駛車撞上身亡。目擊者表示，車子在撞上貓咪前完全沒有減速或是閃避，直接就撞上去，引發人行道上的群眾發出尖叫。

無人車沒有停下繼續前往目的地，後來人們才在停在車邊的Waymo車底下找到重傷的KitKat，並且緊急帶去獸醫醫治，但最終仍被宣告身亡。

店老闆與飼主麥克(Mike Zeidan)表示，「KitKat是一隻獨一無二的貓，牠為很多人帶來歡樂，大家都很喜歡牠，以後沒有牠在店裡面走來走去，店裡再也不一樣了」。

事故發生後，許多民眾在店外為KitKat設立了追思區，現場充滿了鮮花和「拒絕Waymo，拯救貓」、「拒絕殺人車」等抗議標語。事件也在網路上引發網友憤怒，要求無人車公司出面負責、當局應該要立案調查，目前Waymo公司尚未回應事件。

關鍵字： 舊金山店貓KitKatWaymo無人車自動駕駛Randa’s Market北美要聞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

才剛和女友求婚　31歲健美冠軍「愛貓去世太傷心」突中風身亡

凶狠浪貓天天趴窗外偷看　幾個月後「自願被收編變萌貓」網感動

金屬項鍊纏平板充電線起火　男童睡夢中「脖子嚴重燒傷」送醫

幫狗洗澡差點錯過大獎　女「開獎剩5分鐘」買彩券中2千多萬元

開車突感覺有東西在動　男低頭一看「1.5公尺毒蛇爬腳邊」崩潰

玫瑰花裝飾太浪漫　情侶深夜闖餐廳「激情在打卡景點愛愛」行竊

叫牠都不理！狗狗聽到1名字突「抬頭微笑」　網讚：最棒取名法

貪吃鸚鵡困飼料桶　同伴「大力金剛嘴」扯頭髮即刻救援

愛犬陪伴14年撿漂流木　他把回憶做成雕像：戴上項圈像你還在

日本山形高中「功夫黑熊」吊單槓　小學被熊破窗闖入

跟柯基「雙向同拍」錄影嚇壞　狗狗視角的奴才真可怕XD

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

埃及浪浪見有摸摸！立馬撞開貓同伴狂撒嬌

小歐告「黃袍加身」卡窗簾無辜臉　媽決定先笑完再救狗

3周沒見！媽偽裝路人接柴犬　牠秒認出還開飛機耳：想妳了

搜救犬下班變貪吃狗勾　牠站起來拜託還被打槍

哈士奇回家激動先找警衛　伯伯超寵牠餵零食不手軟

偷吃滑蛋牛肉被媽抓包　貓咪死守肉肉變拔河賽

海底偶遇「行走的30萬」　驚喊：海龜根本是國家派來的間諜

7公斤黑白貓完美駕馭「乳牛變裝」　網友焦點都在肚子

女飼主收養新家人　黃金獵犬發現是「收容所好兄弟」超暖反應曝

女超怕搭飛機遇最暖救援　前座天使狗狗「伸掌安慰」：還好嗎

人氣店貓被「自動駕駛車高速撞死」　目擊民眾怒：車完全沒減速

日本山形高中「功夫黑熊」吊單槓　小學被熊破窗闖入

香港米克斯「雌雄大盜」偷渡大蛇灣！　萬聖節扮演劫匪：毫無違和

貪吃鸚鵡困飼料桶　同伴「大力金剛嘴」扯頭髮即刻救援

臘腸狗「影帝」戲超多　「ㄅㄧㄤˋ」翻肚再加碼遮眼睛：準備出道

不想洗澡！吉娃娃學會「關水自救」　跟媽上演水龍頭爭奪戰

全球首例「白變」伊比利亞猞猁現蹤　毛色夢幻如傳說！

結婚靠這招！新郎賣Logo籌婚禮費　穿「贊助西裝」走紅毯還有賺頭

台南市青少年認識法律擂台賽決賽登場！　鹽水國中奪冠

再睡5分鐘「全品項買1送1」只有2天　喊通關密語享優惠

王世堅質詢送卓榮泰2禮物　痛批新青安「三無啦」不可思議

7公斤黑白貓完美駕馭「乳牛變裝」　網友焦點都在肚子

高雄男化身大嫖蟲！逼妻玩「交換夫妻」　她崩潰怒告

AI瀏覽器爆資安危機　專家：一條Reddit留言就能偷走你的帳號

行動電腦斷層CT醫療專車啟用　彌補桃園偏遠地區就醫缺口

新竹國道3車追撞！「勞斯萊斯Ghost 」車頭毀了　維修費破百萬

信義豪宅雙屍現場遺留多種毒品　檢方複驗解剖採集檢體查真相

寵物動物熱門新聞

叫牠都不理　狗狗聽到1名字突「抬頭微笑」

鸚鵡困飼料桶　同伴扯髮即刻救援

14年愛犬離世　他把信物做成雕像

日本山形高中「功夫黑熊」吊單槓

天天公園陪散步　女發現浪貓「淋雨癡等」感動

凶狠浪貓天天窗外偷看　幾個月後「自願被收編」

吉娃娃不想洗澡　學關水龍頭自救

臘腸狗戲超多　準備出道當影帝

9歲人氣店貓被「自動駕駛車」高速撞死

全球首例「白變」伊比利亞猞猁現蹤　毛色夢幻如傳說

女收養新家人　阿金發現是「收容所好友」

女超怕搭飛機　前座天使狗狗伸掌安慰

鯉魚嫌水髒　直接含氧氣管呼吸

等紅燈被毛手毛腳　是阿金騷擾犯

讀者迴響

熱門新聞

叫牠都不理　狗狗聽到1名字突「抬頭微笑」

鸚鵡困飼料桶　同伴扯髮即刻救援

14年愛犬離世　他把信物做成雕像

日本山形高中「功夫黑熊」吊單槓

天天公園陪散步　女發現浪貓「淋雨癡等」感動

凶狠浪貓天天窗外偷看　幾個月後「自願被收編」

吉娃娃不想洗澡　學關水龍頭自救

臘腸狗戲超多　準備出道當影帝

9歲人氣店貓被「自動駕駛車」高速撞死

全球首例「白變」伊比利亞猞猁現蹤　毛色夢幻如傳說

女收養新家人　阿金發現是「收容所好友」

女超怕搭飛機　前座天使狗狗伸掌安慰

鯉魚嫌水髒　直接含氧氣管呼吸

等紅燈被毛手毛腳　是阿金騷擾犯

香港米克斯戴頭套　萬聖節扮劫匪

熱門寵物影片

更多
跟柯基「雙向同拍」錄影嚇壞　狗狗視角的奴才真可怕XD

跟柯基「雙向同拍」錄影嚇壞　狗狗視角的奴才真可怕XD

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

埃及浪浪見有摸摸！立馬撞開貓同伴狂撒嬌

埃及浪浪見有摸摸！立馬撞開貓同伴狂撒嬌

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面