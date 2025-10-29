ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
開車突感覺有東西在動　男低頭一看「1.5公尺毒蛇爬腳邊」崩潰

開車突感覺有東西在動　男低頭一看「1.5公尺毒蛇爬腳邊」崩潰。（圖／翻攝自Narooma Rescue Squad - VRA Rescue NSW）

▲男開車一半發現有蛇。（圖／翻攝自Narooma Rescue Squad - VRA Rescue NSW）

記者李振慧／綜合報導

澳洲新南威爾斯州一名男子開車時，突然感覺有東西碰到他的腳，仔細一看竟然是一條毒蛇，嚇得他立刻停車，撥打電話找捕蛇專家求助。

男子帕森斯(Tanny Parsons)24日開車行駛在新南威爾斯州最南端納魯馬(Narooma)海岸，被車上突然出現的不速之客嚇了一大跳，他表示，當時感覺到有東西碰到腳，原本以為是塑膠袋，沒想到竟然是一條毒蛇。

帕森斯表示，「我當時低頭一看，一條大蛇就在我腳邊，我嚇壞了」，如果是在房子裡看到可能還覺得沒那麼可怕，可是車內空間實在是太狹小了。

帕森斯與朋友跳下車後，立即撥打電話向當地蛇類救援隊VRA Rescue NSW求助，救援隊派出隊長巴里(Malcolm Barry)和女兒莎拉(Sarah)前往現場，在2人專業的訓練下，成功將這條約5英尺（約1.5公尺）長的虎蛇(Tiger snake)拖出車外。

捕蛇專家指出，虎蛇不但毒性很強，往往被認為比棕蛇還要有攻擊性，雖然他們曾有在家具後面抓蛇的經驗，但發生在車上也是第一次，懷疑毒蛇可能是趁車主到外地時，為了捕捉老鼠偷偷闖到車上，後來已把蛇野放在大自然中。

國際火線／全面啟動！川普總統第三任期，逐步實現中

台積電創高領漲！5檔台股ETF活跳跳　2主動式標的入列

大烏龍！紀錄台沒發現張宗憲早該驅逐出場　多打了4分鐘還拿3分

大江購物中心北側要蓋社宅　推年青族群共享房型

機器人預約自助取書　桃園市立圖書館青埔智慧科技分館啟用

桃園敬老卡福利再升級　提升台鐵補貼與開放YouBike電輔車

AI帶動散熱需求　邁萪預計11月下旬掛牌上市

長庚婦癌權威賴瓊慧教授　當選國際女醫師協會副理事長暨亞太地區主席

別被騙了！一張圖看下波變天更冷「猛降10°C」　轉雨濕5天

重訓完吃這款優格「比乳清更好」！專家曝最新研究：助肌肉恢復

