開車突感覺有東西在動　男低頭一看「1.5公尺毒蛇爬腳邊」崩潰

澳洲新南威爾斯州一名男子開車時，突然感覺有東西碰到他的腳，仔細一看竟然是一條毒蛇，嚇得他立刻停車，撥打電話找捕蛇專家求助。

男子帕森斯(Tanny Parsons)24日開車行駛在新南威爾斯州最南端納魯馬(Narooma)海岸，被車上突然出現的不速之客嚇了一大跳，他表示，當時感覺到有東西碰到腳，原本以為是塑膠袋，沒想到竟然是一條毒蛇。

帕森斯表示，「我當時低頭一看，一條大蛇就在我腳邊，我嚇壞了」，如果是在房子裡看到可能還覺得沒那麼可怕，可是車內空間實在是太狹小了。

帕森斯與朋友跳下車後，立即撥打電話向當地蛇類救援隊VRA Rescue NSW求助，救援隊派出隊長巴里(Malcolm Barry)和女兒莎拉(Sarah)前往現場，在2人專業的訓練下，成功將這條約5英尺（約1.5公尺）長的虎蛇(Tiger snake)拖出車外。

捕蛇專家指出，虎蛇不但毒性很強，往往被認為比棕蛇還要有攻擊性，雖然他們曾有在家具後面抓蛇的經驗，但發生在車上也是第一次，懷疑毒蛇可能是趁車主到外地時，為了捕捉老鼠偷偷闖到車上，後來已把蛇野放在大自然中。