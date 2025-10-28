叫牠都不理！狗狗聽到1名字突「抬頭微笑」　網讚：最棒取名法

▲原本低著頭的狗狗，只對一個名字有反應。（圖／翻攝自TikTok／irenedipratovaldez）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名女子從動物收容所帶了一隻8周大小狗回家，回家路上由於車程長達3小時，她決定利用這段時間幫小狗取名，沒想到當她念到其中一個名字時，小狗突然有反應，抬起頭微笑看著她，似乎是很滿意這個名字，可愛命名法爆紅。

飼主艾琳(Irene Di Prato-Valdez)在TikTok上分享，她意外幫助小狗找到喜歡名字的可愛時刻，當初她只是陪家人一起到當地動物收容所，卻對籠子中一隻8周大的小狗一見鍾情，後來再次返回收容所，決定收養這隻小狗。

影片中可看到，當艾琳帶著小狗搭車回家時，她和丈夫決定為小狗取名字，她開始喊出一些可能的名字，小狗都只是趴著、完全沒有反應，沒想到當她喊出Macie這個名字時，小狗突然抬起頭，還回頭微笑看著他們，似乎在用眼神說「就是這個名字」，模樣十分可愛。

影片後來獲得500多萬點閱，獲得許多網友喜愛留言，「狗狗好像一直在等，終於聽到牠喜歡的名字了」、「這應該成為以後所有幫狗狗命名的官方辦法，一直喊到牠有反應為止」、「我也遇過，狗狗對我喊的所有名字都不感興趣，直到我說Mimi，牠才突然回頭」。