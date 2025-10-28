ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

叫牠都不理！狗狗聽到1名字突「抬頭微笑」　網讚：最棒取名法

叫牠都不理！狗狗聽到1名字突「抬頭微笑」　網讚：最棒取名法。（圖／翻攝自TikTok／irenedipratovaldez）

▲原本低著頭的狗狗，只對一個名字有反應。（圖／翻攝自TikTok／irenedipratovaldez）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名女子從動物收容所帶了一隻8周大小狗回家，回家路上由於車程長達3小時，她決定利用這段時間幫小狗取名，沒想到當她念到其中一個名字時，小狗突然有反應，抬起頭微笑看著她，似乎是很滿意這個名字，可愛命名法爆紅。

飼主艾琳(Irene Di Prato-Valdez)在TikTok上分享，她意外幫助小狗找到喜歡名字的可愛時刻，當初她只是陪家人一起到當地動物收容所，卻對籠子中一隻8周大的小狗一見鍾情，後來再次返回收容所，決定收養這隻小狗。

[廣告]請繼續往下閱讀...
@irenedipratovaldez What just happened? ???? #dogsmom #puppytiktok #dogstok #adopteddog ♬ Monkeyshine-JP - Lt FitzGibbons Men

影片中可看到，當艾琳帶著小狗搭車回家時，她和丈夫決定為小狗取名字，她開始喊出一些可能的名字，小狗都只是趴著、完全沒有反應，沒想到當她喊出Macie這個名字時，小狗突然抬起頭，還回頭微笑看著他們，似乎在用眼神說「就是這個名字」，模樣十分可愛。

影片後來獲得500多萬點閱，獲得許多網友喜愛留言，「狗狗好像一直在等，終於聽到牠喜歡的名字了」、「這應該成為以後所有幫狗狗命名的官方辦法，一直喊到牠有反應為止」、「我也遇過，狗狗對我喊的所有名字都不感興趣，直到我說Mimi，牠才突然回頭」。

關鍵字： 取名寵物動物收容所加州Irene Di Prato-Valdez

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泰格與雪兒】月底沒錢了

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

天天出現在公園陪散步　女雨天發現浪貓原地「淋雨癡等」感動收編

貪吃黃金貴賓犬聽零食聲立刻醒來　「炸毛打哈欠」可愛模樣爆紅

可愛到像AI！臘腸犬嘴角上揚「歪嘴微笑」爆紅　主人爆背後真相

婚禮穿露肩款式婚紗　19歲新娘被公婆狂嫌「好像沒穿」羞憤身亡

同居男友拒刪大量偷拍片　女策畫「完美凶殺案」放火焚屍滅證

騎單車遭喜鵲突擊　女遊客「左臉直接撞地」頸部骨折奇蹟存活

半夜被喵叫聲吵醒　女摸黑尋找「發現1生物」驚嚇：竟然不是貓

叫牠都不理！狗狗聽到1名字突「抬頭微笑」　網讚：最棒取名法

特別訂製「高加索」超大雨衣　媽精選配色被網調侃：像外科醫師

天天出現在公園陪散步　女雨天發現浪貓原地「淋雨癡等」感動收編

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

小歐告「黃袍加身」卡窗簾無辜臉　媽決定先笑完再救狗

3周沒見！媽偽裝路人接柴犬　牠秒認出還開飛機耳：想妳了

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

哈士奇回家激動先找警衛　伯伯超寵牠餵零食不手軟

光復狗狗受困8天獲救

環島小黑汪睡前儀式感滿滿　爸爸陪挑玩具鋪床超幸福❤️‍

出國21天！姊裝路人接柴回家　牠秒認出直奔討抱抱：好想妳

巨嘴鳥搞消失奴才找不到　鳥寶偽裝成玩偶躲玩具櫃

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

特別訂製「高加索」超大雨衣　媽精選配色被網調侃：像外科醫師

愛犬陪伴14年撿漂流木　他把回憶做成雕像：戴上項圈像你還在

叫牠都不理！狗狗聽到1名字突「抬頭微笑」　網讚：最棒取名法

小歐告「黃袍加身」卡窗簾無辜臉　媽決定先笑完再救狗

天天出現在公園陪散步　女雨天發現浪貓原地「淋雨癡等」感動收編

壽山動物園非洲獅「大姊」高齡癌逝　經典獅吼聲成絕響

騎單車遭喜鵲突擊　女遊客「左臉直接撞地」頸部骨折奇蹟存活

台灣砸2467億買66架F-16V「零交機」！國防部曝主因：與美協調中

川習會登場前夕　川普宣布今日將會晤黃仁勳

50歲蔡淑臻「俏麗雙馬尾」被讚爆！　本人笑：有史以來最素「合理懶散」

停車場「雞」情！黑絲OL繳費被公雞猛追　飆髒話狂奔笑翻150萬人

蘋果市值正式突破4兆美元大關

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！激戰21次…他收訊息驚醒

台灣會與川普會面？　APEC代表團：需要各種條件

輕型合成旅「低空保護傘」　陸紅旗-13首秀專打無人機　

企業導入國際標準打造信任AI語音　聲優梶裕貴盛讚「救世主」

國際火線／亂世奇人：「俄羅斯魔僧」與末代沙皇

寵物動物熱門新聞

叫牠都不理　狗狗聽到1名字突「抬頭微笑」

高加索訂製雨衣　配色像手術服

天天公園陪散步　女發現浪貓「淋雨癡等」感動

取貨「取到黃金鼠」　遭棄地板紙盒

狗詭盯著天空「不停晃頭」　女好奇一看嚇

14年愛犬離世　他把信物做成雕像

導盲犬遭拒　她被嗆：看不到進去也沒用

黃金貴賓聽零食聲秒醒來　「炸毛打哈欠」超萌

女出差把愛貓放媽媽家　1個月變「阿嬤養的」

阿金穿雨鞋同手同腳　媽看戲笑翻

餵養5年浪貓突發狂　警嚇見「老夫妻全身流血」

歐告玩窗簾困住　媽先爆笑再救狗

鯉魚嫌水髒　直接含氧氣管呼吸

野生黑熊闖動物園　「乖乖待觀眾席」和小熊互動

讀者迴響

熱門新聞

叫牠都不理　狗狗聽到1名字突「抬頭微笑」

高加索訂製雨衣　配色像手術服

天天公園陪散步　女發現浪貓「淋雨癡等」感動

取貨「取到黃金鼠」　遭棄地板紙盒

狗詭盯著天空「不停晃頭」　女好奇一看嚇

14年愛犬離世　他把信物做成雕像

導盲犬遭拒　她被嗆：看不到進去也沒用

黃金貴賓聽零食聲秒醒來　「炸毛打哈欠」超萌

女出差把愛貓放媽媽家　1個月變「阿嬤養的」

阿金穿雨鞋同手同腳　媽看戲笑翻

餵養5年浪貓突發狂　警嚇見「老夫妻全身流血」

歐告玩窗簾困住　媽先爆笑再救狗

鯉魚嫌水髒　直接含氧氣管呼吸

野生黑熊闖動物園　「乖乖待觀眾席」和小熊互動

汪堅持冒雨大便　最後人柴兩濕

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

小歐告「黃袍加身」卡窗簾無辜臉　媽決定先笑完再救狗

小歐告「黃袍加身」卡窗簾無辜臉　媽決定先笑完再救狗

3周沒見！媽偽裝路人接柴犬　牠秒認出還開飛機耳：想妳了

3周沒見！媽偽裝路人接柴犬　牠秒認出還開飛機耳：想妳了

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面