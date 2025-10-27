ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

貪吃黃金貴賓犬聽零食聲立刻醒來　「炸毛打哈欠」可愛模樣爆紅

貪吃黃金貴賓犬聽零食聲立刻醒來　「炸毛打哈欠」可愛模樣爆紅。（圖／翻攝自TikTok／eo_thedoodle5）

▲狗狗剛睡醒的模樣十分可愛。（圖／翻攝自TikTok／eo_thedoodle5）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一隻叫做Leo的5歲黃金貴賓犬，午睡後因為睡到炸毛的可愛模樣在網路上爆紅。女飼主維克托(Stefani Victor)在網路上分享一段影片，只見睡得正香的Leo，為了零食立刻醒來，毛髮亂翹、一臉睡眼惺忪地望著鏡頭，被網友大讚可愛。

維克托表示，原本正在睡午覺的Leo，因為聽到放零食的儲藏櫃門打開的聲音，居然立刻醒來，她看到狗狗毛髮亂翹、剛睡醒的模樣覺得很可愛，所以拿起相機拍攝影片。

[廣告]請繼續往下閱讀...
@leo_thedoodle5 I only woke up because I heard the pantry door opening #dogsoftiktok #dogtok #foryou #fyp #goldensoftiktok ♬ original sound - ✨Walter the Catt✨

影片中可看到，Leo雖然沒睡飽打著哈欠，眼神中卻充滿了期待，似乎是在等待主人發零食給牠吃，模樣看起來十分呆萌。

影片獲得30多萬點閱，有網友笑稱睡到炸毛的Leo看起來像《鬼精靈》電影中的狗狗角色Max，還有許多人稱讚Leo看起來很聰明又可愛，「牠的頭，太可愛了」、「睡到翹起來的頭毛，好像皇冠造型」、「最喜歡狗狗睡到毛亂亂的樣子」。

關鍵字： 寵物黃金貴賓犬午睡Stefani Victor

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【閃兵團驚見大咖富公子】宏泰掌門人之子出庭認罪盼緩刑

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

可愛到像AI！臘腸犬嘴角上揚「歪嘴微笑」爆紅　主人爆背後真相

半夜被喵叫聲吵醒　女摸黑尋找「發現1生物」驚嚇：竟然不是貓

餵養5年橘貓突發狂狠咬　警嚇見「老夫妻全身流血」攻擊原因曝

26歲女在空曠車廂遭男「掐脖脫褲」性侵　英勇女乘客出手救人

厭倦網路交友女租「大型廣告看板」找真愛　1個月狂收3500份申請

女兒冷血殺母分屍塊6大塊　用「AI偽造死者聲音」假裝還活著

半夜取貨「取到黃金鼠」　遭棄地板紙盒「求好心人收養我」

台灣木材故事館拒絕導盲犬　她被嗆：你看不到進去也沒用

貪吃黃金貴賓犬聽零食聲立刻醒來　「炸毛打哈欠」可愛模樣爆紅

狗狗詭盯著天空「頭部不停左右晃」　女好奇一看嚇：真的超壯觀

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

光復狗狗受困8天獲救

海底偶遇「行走的30萬」　驚喊：海龜根本是國家派來的間諜

哈士奇回家激動先找警衛　伯伯超寵牠餵零食不手軟

搜救犬下班變貪吃狗勾　牠站起來拜託還被打槍

比特犬咬雪橇犬

太聰明！低音炮歐告想吃肉肉　聽「要吃的要舉手」秒照做XD

黑貓要討摸爬太高狂碎唸　繞路跳下找舒服位躺等摸

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

醫生用毛巾包「兔兔捲」 方便幫餵藥打針不亂動

汪下雨天還想出門散步　狂叫不放棄媽直接帶去吹風

澳洲極瀕危「長腳袋鼠」現蹤！　相隔30年再度出現科學家嗨翻

貪吃黃金貴賓犬聽零食聲立刻醒來　「炸毛打哈欠」可愛模樣爆紅

餵養5年橘貓突發狂狠咬　警嚇見「老夫妻全身流血」攻擊原因曝

鄰居哈士奇「挖地道越獄」進度飛快！　鼻子先露出即將完工

半夜取貨「取到黃金鼠」　遭棄地板紙盒「求好心人收養我」

等紅燈被「毛手毛腳」性騷擾　車主被萌暈：可以多一點沒關係

古久保也管不了？林立笑：就是要烤肉！感謝林泓育傳承隊長精神

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發　夾攻台灣「紫爆雨」4熱區出爐

威能帝準備好G5要再上　副領隊嗨喊明年一定留：合約書快拿過來！

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

國際火線／美國變法西斯國家？《反美陰謀》的弔詭異變

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

鴻海科技日來了！開放100名粉絲進場　App報名抽iPhone 17 Pro

日藝人看《魔法少女小圓》嚇傻...麻美名場面驚喊：不可能吧

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

寵物動物熱門新聞

取貨「取到黃金鼠」　遭棄地板紙盒

導盲犬遭拒　她被嗆：看不到進去也沒用

黃金貴賓聽零食聲秒醒來　「炸毛打哈欠」超萌

狗詭盯著天空「不停晃頭」　女好奇一看嚇

阿金車上待2分鐘「舌頭變藍色」

餵養5年浪貓突發狂　警嚇見「老夫妻全身流血」

鯉魚嫌水髒　直接含氧氣管呼吸

野生黑熊闖動物園　「乖乖待觀眾席」和小熊互動

阿金穿雨鞋同手同腳　媽看戲笑翻

可愛到像AI　臘腸犬「歪嘴微笑」爆紅

澳洲極危長腳袋鼠　相隔30年現蹤

鄰居哈士奇挖地道　越獄進度飛快

可卡犬偷麵包　被零食賄賂不鬆口

女出差把愛貓放媽媽家　1個月變「阿嬤養的」

讀者迴響

熱門新聞

取貨「取到黃金鼠」　遭棄地板紙盒

導盲犬遭拒　她被嗆：看不到進去也沒用

黃金貴賓聽零食聲秒醒來　「炸毛打哈欠」超萌

狗詭盯著天空「不停晃頭」　女好奇一看嚇

阿金車上待2分鐘「舌頭變藍色」

餵養5年浪貓突發狂　警嚇見「老夫妻全身流血」

鯉魚嫌水髒　直接含氧氣管呼吸

野生黑熊闖動物園　「乖乖待觀眾席」和小熊互動

阿金穿雨鞋同手同腳　媽看戲笑翻

可愛到像AI　臘腸犬「歪嘴微笑」爆紅

澳洲極危長腳袋鼠　相隔30年現蹤

鄰居哈士奇挖地道　越獄進度飛快

可卡犬偷麵包　被零食賄賂不鬆口

女出差把愛貓放媽媽家　1個月變「阿嬤養的」

汪堅持冒雨大便　最後人柴兩濕

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

光復狗狗受困8天獲救

光復狗狗受困8天獲救

海底偶遇「行走的30萬」　驚喊：海龜根本是國家派來的間諜

海底偶遇「行走的30萬」　驚喊：海龜根本是國家派來的間諜

哈士奇回家激動先找警衛　伯伯超寵牠餵零食不手軟

哈士奇回家激動先找警衛　伯伯超寵牠餵零食不手軟

搜救犬下班變貪吃狗勾　牠站起來拜託還被打槍

搜救犬下班變貪吃狗勾　牠站起來拜託還被打槍

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面