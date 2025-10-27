貪吃黃金貴賓犬聽零食聲立刻醒來　「炸毛打哈欠」可愛模樣爆紅

▲狗狗剛睡醒的模樣十分可愛。（圖／翻攝自TikTok／eo_thedoodle5）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一隻叫做Leo的5歲黃金貴賓犬，午睡後因為睡到炸毛的可愛模樣在網路上爆紅。女飼主維克托(Stefani Victor)在網路上分享一段影片，只見睡得正香的Leo，為了零食立刻醒來，毛髮亂翹、一臉睡眼惺忪地望著鏡頭，被網友大讚可愛。

維克托表示，原本正在睡午覺的Leo，因為聽到放零食的儲藏櫃門打開的聲音，居然立刻醒來，她看到狗狗毛髮亂翹、剛睡醒的模樣覺得很可愛，所以拿起相機拍攝影片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中可看到，Leo雖然沒睡飽打著哈欠，眼神中卻充滿了期待，似乎是在等待主人發零食給牠吃，模樣看起來十分呆萌。

影片獲得30多萬點閱，有網友笑稱睡到炸毛的Leo看起來像《鬼精靈》電影中的狗狗角色Max，還有許多人稱讚Leo看起來很聰明又可愛，「牠的頭，太可愛了」、「睡到翹起來的頭毛，好像皇冠造型」、「最喜歡狗狗睡到毛亂亂的樣子」。