餵養5年橘貓突發狂狠咬　警嚇見「老夫妻全身流血」攻擊原因曝

美國紐澤西州一對老夫妻餵養一隻流浪貓多年，原本親人的橘貓近來卻突然發狂，凶猛咬傷老夫妻，導致2人全身是血，血腥場面嚇壞到場的動物官員與警察。

紐澤西州布萊爾斯頓(Blairstown Township)警局21日接獲報案，一對老夫妻在家門前照顧一隻餵食多年的流浪貓時，橘貓突然瘋狂攻擊他們，在車道上留下驚人血跡，後來證實該橘貓感染狂犬病。

動物防治官員拉戈內拉(Robert Lagonera)在臉書上分享，警方到場後幫忙將橘貓捕獲，發現貓咪身上有許多嚴重傷勢，其中臉上有疑似與野生動物打鬥過的痕跡，導致鼻腔外露，可能因此感染狂犬病，後來不得不安樂死。

警方表示，這對夫妻餵養這隻流浪貓已經5年，某天橘貓突然性情大變，沒有任何原因就攻擊他們，導致2人「從頭到腳」都傷痕累累，比起身體上的傷，心理上的痛苦更令他們難以接受。

拉戈內拉表示，目前當地沒有爆發大規模狂犬病疫情，民眾不需要過度驚慌。由於浣熊身上常攜帶狂犬病毒，並且會去吃放置在街上的貓糧，因此呼籲民眾，不要隨便把貓糧放在街上一整晚，以避免貓和浣熊接觸。