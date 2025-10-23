半夜被喵叫聲吵醒　女摸黑尋找「發現1生物」驚嚇：竟然不是貓

▲女子驚嚇發現「貓叫聲」與貓無關。（圖／翻攝自TikTok／deets_aurora_nebula）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子半夜突然被小貓叫聲吵醒，讓家中養2隻成年貓的她覺得非常奇怪，正在擔心會不會是寵物貓從外面帶回來的新小貓，沒想到檢查貓咪床鋪卻沒看到任何小貓，反而發現意想不到的小動物。

女子辛蒂(Cindy)在TikTok上分享這段奇怪故事，凌晨2時她突然被小貓尖銳叫聲吵醒，然而令她奇怪的是，家中雖然有養貓，可是2隻貓都已經成年，不明白為何會有小貓聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中可看到，辛蒂摸黑前往客廳，在家中四處尋找貓叫聲來源，她懷疑寵物貓可能從外面偷偷帶新生小貓回家，所以走到貓咪睡覺的地方檢查，卻沒有任何發現，正在疑惑時，一轉頭居然在門口地墊上發現一隻小青蛙，就是貓叫聲的來源。

影片曝光後迅速走紅，獲得70多萬點閱，引發網友好奇討論，「青蛙為什麼會貓叫聲」、「青蛙竟然會發出這種聲音」、「我原本以為會看到小貓，結果我錯了」。

有網友留言幫忙解惑，「是的，青蛙和蟾蜍可以模仿許多動物或昆蟲的聲音，通常受到驚嚇的時候會尖叫，聽起來很像貓叫」、「我家貓也碰過類似事件，我才知道原來青蛙會尖叫」、「我懷孕的時候，我家的貓常常把尖叫青蛙放我肚子上」。