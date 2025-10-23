高速公路驚見「動物園雄獅逃出貨車」　路上閒晃後方駕駛嚇

▲高速公路上遇到獅子。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

南非一名男子駕車在高速公路上時，竟然目睹一頭雄獅逃出貨車，站在貨車車頂上的驚人畫面，獅子後來還跳下貨車，沿著高速公路上行走，影片在網路上瘋傳。

事件發生在位於南非貝克維爾(Bakerville)和利赫滕堡(Lichtenburg)之間的R49公路，一名男駕駛拍到，一頭雄獅從前往動物園的貨車中逃出，後來遊蕩在路上的畫面。

A lion in transit has escaped in the vicinity of Lictenburg and Zeerust, North West.



Via #Livetraffic pic.twitter.com/QSqv0RvBt2 — Yusuf Abramjee (@Abramjee) October 20, 2025

影片瘋傳後，獸醫內爾(Anton Nel)表示，當時他接到警方電話，希望他能前往現場幫忙捕捉獅子，這頭獅子原本預計被送到西北省Nietverdiend區當地一個野生動物園，貨車內部高度約2.5公尺，而且牆壁很光滑，沒想到獅子竟然成功爬上去，並且設法鑽出狹窄艙口。

內爾趕到現場時，獅子因為體內殘留的麻醉劑發揮作用，所以很平靜地躺在大樹附近的草地上休息，除了指甲斷裂和輕微擦傷，沒有骨折等其他傷害，再次回到車上後，已安全抵達動物園。目前當局正在調查動物園是否有遵守合法運輸動物程序。