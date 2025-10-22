ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

狗狗詭盯著天空「頭部不停左右晃」　女好奇一看嚇：真的超壯觀

狗狗詭盯著天空「頭部不停左右晃」　女好奇一看嚇：真的超壯觀。（圖／翻攝自TikTok／big.meech_）

▲女子觀察到寵物犬不尋常行為。（圖／翻攝自TikTok／big.meech_）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女主人某天發現寵物犬一直盯著天空，便拿起相機想要紀錄狗狗專注的可愛模樣，沒想到當她好奇也往天空看去時，竟然看到一大群鳥類遷徙的驚人畫面，影片迅速在網路上走紅。

居住在德州的女子蘿拉(Laura)，日前拍下所養聖伯納犬穆奇(Mookie)的詭異舉動。影片中可看到，穆奇抬著頭一直盯著天空，頭部還不停左右晃動，看起來就像著魔一樣，模樣十分專注。

[廣告]請繼續往下閱讀...
@big.meech_

I thought I was just getting a cute little video of Mookie. What a beautiful surprise. I love nature so much ????????

♬ original sound - ????Laura••????????in????????••Educator

蘿拉觀察穆奇一陣子後，因為好奇也決定走去院子，沒想到抬頭一看，竟然拍到一大群正在秋季遷徙的鳥類，畫面壯觀又震撼，讓她驚呼，「真不敢相信我拍到這樣的畫面」。

影片曝光後迅速走紅，在短時間內獲得73萬點閱。許多網友也被驚喜畫面感動，留言表示，「觀察狗狗眼中的世界，是我最喜歡做的事情之一」、「太酷了，我家從來沒看過這樣的畫面」、「很喜歡你溫柔教導狗狗『那是遷徙』的時刻」、「本來還以為狗狗撞鬼了，沒想到是這樣的結果，很可愛」。

關鍵字： 寵物鳥類遷徙聖伯納犬Mookie德州

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

女把愛貓放媽媽家住1個月　回來發現變「阿嬤養的」嚇：以為AI圖

馬麻快跟我來！阿金急報「廚房緊急狀況」　主人一看傻：超吃貨

野生黑熊闖進動物園　「乖乖待觀眾席」和圍欄3小熊互動畫面超萌

女牙醫沒去上班神秘失蹤5天　「拔智齒病人」路上巧遇奇蹟救了她

女老師人行道散步「被凸起樹根絆倒」　7年後獲賠2億多元

生日派對「旋轉木馬突然解體」　6歲女童被砸昏腦震盪送醫

馬拉松狂跑33公里　男路上遇「熱情牧羊犬加油」下秒慘被咬爆紅

野生黑熊闖進動物園　「乖乖待觀眾席」和圍欄3小熊互動畫面超萌

新竹比特犬咬傷雪橇犬　飼主養12年「不知品種」裁罰曝光

女把愛貓放媽媽家住1個月　回來發現變「阿嬤養的」嚇：以為AI圖

比特犬咬雪橇犬

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

魔鏡～誰是世上最帥的狗勾？　牠兩腳站立照鏡子奴才笑瘋

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

倉鼠嗨玩「飆速風火輪」媽無奈：一定要甩飛才開心

搜救犬下班變貪吃狗勾　牠站起來拜託還被打槍

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

「綠皮大怪物」台南馬路亂竄！駕駛嚇急煞...細看原來是牠

2025台北狗狗運動嘉年華　「20隻柯基」PK大賽！小短腿跑超快

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

狗狗詭盯著天空「頭部不停左右晃」　女好奇一看嚇：真的超壯觀

小貓被棍狂戳哀嚎！　虐貓影片被炎上碗粿店急發文：我錯了

獸醫經營！苗栗犬舍查獲290品種犬多割聲帶　老病母犬仍被迫繁殖

新竹比特犬咬傷雪橇犬　飼主養12年「不知品種」裁罰曝光

馬麻快跟我來！阿金急報「廚房緊急狀況」　主人一看傻：超吃貨

飼主刺愛龜刺青　本尊「同款燦笑」合影：馬麻這是我嗎？

保育新頁！新北動保孵化11條黑眉錦蛇寶寶　背後故事超暖心

女把愛貓放媽媽家住1個月　回來發現變「阿嬤養的」嚇：以為AI圖

新竹雪撬犬被撕咬調查結果出爐　品種鑑定確認「混種比特犬」

野生黑熊闖進動物園　「乖乖待觀眾席」和圍欄3小熊互動畫面超萌

大雨炸桃園！蘆竹生命紀念園區道路崩坍　墓碑掉落超大坑洞畫面曝

神山×矽盾 Q4新主流登場　台積電創高領航財報行情

韓國上市就被秒殺！賣到缺貨「木質香髮油」終於來台灣販售

美秀集團合作《釧兒》爆「想和色鬼談戀愛」：當人實在太累

快訊／乾杯宣布停售「豬五花」　八方雲集擬推雞肉鍋貼、水餃

河南農民剛救活「夏旱玉米」　連日大雨又「泡湯了」

陳漢典放閃Lulu「找到人生另一個翅膀」　低調入手夫妻裝Mark Gonzales

「永康最後一塊精華地」重劃捲墓園爭議　市府遭指刨墳兇手

G4順延明日先發不變！平野難忘日職「雨戰」經驗：那一場下爆

砂石車雨中失控撞斷2電桿　楊梅、龍潭830戶「瞬間斷電」

寵物動物熱門新聞

野生黑熊闖動物園　「乖乖待觀眾席」和小熊互動

新竹比特犬咬傷雪橇犬　裁罰曝光

女出差把愛貓放媽媽家　1個月變「阿嬤養的」

飼主刺愛龜刺青　與本尊合影超萌

阿金急報「廚房緊急狀況」　主人笑：超吃貨

狗詭盯著天空「不停晃頭」　女好奇一看嚇

小貓被棍狂戳哀嚎　碗粿店發文道歉

苗栗犬舍割聲帶　老病母犬被迫繁殖

比特犬咬住雪橇犬　3人拉不開

日本兔猻三兄弟命名結果出爐

歐告散步踩出小梅花　還會補墨水

雪橇犬被撕咬　確認為比特犬犯案

哈士奇追松鼠太嗨　困樹上下不來

馬拉松遇「熱情牧羊犬」　男突然被咬爆紅

讀者迴響

熱門新聞

野生黑熊闖動物園　「乖乖待觀眾席」和小熊互動

新竹比特犬咬傷雪橇犬　裁罰曝光

女出差把愛貓放媽媽家　1個月變「阿嬤養的」

飼主刺愛龜刺青　與本尊合影超萌

阿金急報「廚房緊急狀況」　主人笑：超吃貨

狗詭盯著天空「不停晃頭」　女好奇一看嚇

小貓被棍狂戳哀嚎　碗粿店發文道歉

苗栗犬舍割聲帶　老病母犬被迫繁殖

比特犬咬住雪橇犬　3人拉不開

日本兔猻三兄弟命名結果出爐

歐告散步踩出小梅花　還會補墨水

雪橇犬被撕咬　確認為比特犬犯案

哈士奇追松鼠太嗨　困樹上下不來

馬拉松遇「熱情牧羊犬」　男突然被咬爆紅

項圈橘貓內湖遊蕩　飼主竟已離世

熱門寵物影片

更多
比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

魔鏡～誰是世上最帥的狗勾？　牠兩腳站立照鏡子奴才笑瘋

魔鏡～誰是世上最帥的狗勾？　牠兩腳站立照鏡子奴才笑瘋

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

倉鼠嗨玩「飆速風火輪」媽無奈：一定要甩飛才開心

倉鼠嗨玩「飆速風火輪」媽無奈：一定要甩飛才開心

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面