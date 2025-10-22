狗狗詭盯著天空「頭部不停左右晃」　女好奇一看嚇：真的超壯觀

▲女子觀察到寵物犬不尋常行為。（圖／翻攝自TikTok／big.meech_）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女主人某天發現寵物犬一直盯著天空，便拿起相機想要紀錄狗狗專注的可愛模樣，沒想到當她好奇也往天空看去時，竟然看到一大群鳥類遷徙的驚人畫面，影片迅速在網路上走紅。

居住在德州的女子蘿拉(Laura)，日前拍下所養聖伯納犬穆奇(Mookie)的詭異舉動。影片中可看到，穆奇抬著頭一直盯著天空，頭部還不停左右晃動，看起來就像著魔一樣，模樣十分專注。

@big.meech_ I thought I was just getting a cute little video of Mookie. What a beautiful surprise. I love nature so much ???????? ♬ original sound - ????Laura••????????in????????••Educator

蘿拉觀察穆奇一陣子後，因為好奇也決定走去院子，沒想到抬頭一看，竟然拍到一大群正在秋季遷徙的鳥類，畫面壯觀又震撼，讓她驚呼，「真不敢相信我拍到這樣的畫面」。

影片曝光後迅速走紅，在短時間內獲得73萬點閱。許多網友也被驚喜畫面感動，留言表示，「觀察狗狗眼中的世界，是我最喜歡做的事情之一」、「太酷了，我家從來沒看過這樣的畫面」、「很喜歡你溫柔教導狗狗『那是遷徙』的時刻」、「本來還以為狗狗撞鬼了，沒想到是這樣的結果，很可愛」。