馬拉松狂跑33公里　男路上遇「熱情牧羊犬加油」下秒慘被咬爆紅

馬拉松狂跑33公里　男路上遇「熱情牧羊犬加油」下秒被咬爆紅。（圖／翻攝自TikTok／milesaheadptboston）

▲男跑者被牧羊犬攻擊畫面爆紅。（圖／翻攝自TikTok／milesaheadptboston）

記者李振慧／綜合報導

美國麻州一名男跑者前往緬因州參加路跑比賽時，當天因為體能狀態不太順利，已經跑得很辛苦，好不容易撐到21英里（約33公里），沒想到接受路邊民眾鼓勵時，竟然被對方養的牧羊犬攻擊，倒楣畫面在網路上爆紅。

在波士頓任職物理治療師的男子克里斯(Chris Herbs)，平時常參加路跑活動，也常在網路上分享跑步相關影片，沒想到身為馬拉松大賽常客的他，近來到緬因州參加當地路跑活動Maine Coast Marathon時，卻遇到意想不到的挑戰。

@milesaheadptboston Still finished though #marathon #running #physicaltherapy #boston #runningcoach ♬ Funny video "Carmen Prelude" Arranging weakness(836530) - yo suzuki(akisai)

影片中可看到，克里斯當時已經跑了21英里，雖然身體很疲累，但看到路旁一群幫忙加油打氣的觀賽民眾時，他仍努力打起精神，沒想到開心和民眾擊掌時，一隻牧羊犬也熱情撲上來，狗狗看似只是想要打招呼，卻是要咬他。

影片曝光後立即爆紅，如今已獲得超過1千多萬點閱，有許多網友覺得影片有趣，但也有很多人指責飼主，不應該讓寵物犬這麼靠近選手，以免造成危險。

克里斯近來接受當地媒體時人雜誌採訪表示，其實當下他已經跑到非常疲累，根本沒注意到現場有狗，直到被狗咬了一口才發現，幸好狗狗只是輕咬一口，沒有把他咬傷，事後看到影片也覺得很有趣，沒有太在意事件。

關鍵字： 路跑馬拉松牧羊犬Chris Herbs波士頓緬因州

2025台北狗狗運動嘉年華　「20隻柯基」PK大賽！小短腿跑超快

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

高齡貓咪天天巡房顧寶寶　一聽哭聲秒溫柔踏踏安撫

倉鼠嗨玩「飆速風火輪」媽無奈：一定要甩飛才開心

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

