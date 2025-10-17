度假被狂暴流浪貓咬傷　女多虧「2愛犬救命」差點死於狂犬病

▲女子被寵物犬救命。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子在土耳其度假時被流浪貓咬傷腳，原本不以為意的她差點死於狂犬病，認為要不是家中2隻寵物犬的關係，很有可能已經不在人世，也呼籲民眾不要輕忽狂犬病，若有感染風險就要立即治療。

44歲女子克洛伊(Chloe Kay)3年前在土耳其博德魯姆(Bodrum)當地五星級飯店用餐時，突然被一隻流浪貓咬傷後腳跟，她表示，由於當時是她和女兒在土耳其假期的最後一晚，不想影響行程，所以第一時間沒有就醫，後來直接搭飛機回國。

Mom nearly dies from rabies after stray cat bites her https://t.co/V5vqr5lwe5 pic.twitter.com/jtR3MEFo1s — New York Post (@nypost) October 15, 2025

克洛伊表示，當她凌晨6時半左右到家時，整個人覺得又累又痛苦，雖然她很想立即睡覺補眠，可是家中2隻寵物犬，4歲的布朗森(Bronson)與5歲的宙斯(Zeus)一直聞著她的腳，而且堅持陪在她身邊，讓她覺得奇怪。

克洛伊表示，「2隻狗完全不肯放棄，只是不停聞我的腳，感覺很不安，現在回想起來，可能牠們是想警告我」，所以她決定立即前往急診室，診斷發現她感染狂犬病，需要盡快接受治療，如果再晚一點，感染有可能會擴散到大腦，造成嚴重後果。

當克洛伊在醫院拆掉石膏時，距離被咬傷已經過了26小時，傷口甚至開始變灰腐爛，雖然接受相關治療後倖存下來，但也造成了永久性神經損傷，事件讓她驚呼，「要不是我的狗，我不可能活下來，牠們絕對救了我的命」。