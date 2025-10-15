ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團


動物園大猩猩突然暴衝　凶猛「撞破強化玻璃」遊客嚇：以為地震

▲▼大猩猩。 （示意圖／達志影像）

▲大猩猩。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國聖地牙哥動物園發生令人震驚的一幕，園內一隻大猩猩突然怒衝到動物圍欄前，在驚恐的遊客面前撞擊強化玻璃牆，在玻璃上留下一道很大的裂痕，驚險畫面在網路上瘋傳。

事件11日下午發生在遊客眾多的聖地牙哥動物園，10歲西部低地大猩猩(Western lowland gorilla)丹尼(Denny)，突然打破園內大猩猩棲息地三層強化玻璃其中一層，把所有遊客都嚇了一跳。

從當地媒體拍攝畫面中可看到，丹尼突然暴衝撞向動物玻璃牆，還發出很大的吼聲，嚇得遊客尖叫、立即逃走，並在強化玻璃上留下一道很大的裂痕。一名遊客表示，當時他感覺到一陣晃動，還以為發生地震，後來才發現是大猩猩造成。

聖地牙哥動物園後來對外證實消息，事件沒有造成丹尼受傷，在更換強化玻璃期間，丹尼與同伴會暫時移到別的地方接受照顧，「丹尼的行為雖然令人震驚，但其實發生在年輕且精力旺盛的雄性大猩猩身上並不罕見」，突然暴衝、拖曳物品或是側身奔跑都是年輕大猩猩常用來發洩精力的方式。

另外有專家指出，大猩猩其實很不喜歡被直視，也不排除可能是大量遊客讓丹尼感覺受到刺激或威脅，建議遊客前去動物園參觀時，不要太靠近玻璃甚至敲打，給動物們一些空間與尊重。

