動物園大猩猩突然暴衝　凶猛「撞破強化玻璃」遊客嚇：以為地震

▲大猩猩。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國聖地牙哥動物園發生令人震驚的一幕，園內一隻大猩猩突然怒衝到動物圍欄前，在驚恐的遊客面前撞擊強化玻璃牆，在玻璃上留下一道很大的裂痕，驚險畫面在網路上瘋傳。

事件11日下午發生在遊客眾多的聖地牙哥動物園，10歲西部低地大猩猩(Western lowland gorilla)丹尼(Denny)，突然打破園內大猩猩棲息地三層強化玻璃其中一層，把所有遊客都嚇了一跳。

Eyewitness video captured the heart-stopping moment a gorilla rushed the glass at a viewing enclosure in San Diego Zoo, leaving it cracked and startling bystanders. pic.twitter.com/uUSl1E7Zu6 — ABC News (@ABC) October 14, 2025

從當地媒體拍攝畫面中可看到，丹尼突然暴衝撞向動物玻璃牆，還發出很大的吼聲，嚇得遊客尖叫、立即逃走，並在強化玻璃上留下一道很大的裂痕。一名遊客表示，當時他感覺到一陣晃動，還以為發生地震，後來才發現是大猩猩造成。

In front of people at the San Diego Zoo, a gorilla broke through one of three layers of glass that separates them from visitors. The zoo said the gorilla habitat will remain closed for now until the glass can be replaced.



WATCH https://t.co/FymyQ6Br8M pic.twitter.com/SS1gbyUCFI — FOX 5 San Diego (@fox5sandiego) October 13, 2025

聖地牙哥動物園後來對外證實消息，事件沒有造成丹尼受傷，在更換強化玻璃期間，丹尼與同伴會暫時移到別的地方接受照顧，「丹尼的行為雖然令人震驚，但其實發生在年輕且精力旺盛的雄性大猩猩身上並不罕見」，突然暴衝、拖曳物品或是側身奔跑都是年輕大猩猩常用來發洩精力的方式。

另外有專家指出，大猩猩其實很不喜歡被直視，也不排除可能是大量遊客讓丹尼感覺受到刺激或威脅，建議遊客前去動物園參觀時，不要太靠近玻璃甚至敲打，給動物們一些空間與尊重。