後照鏡意外和「陌生小貓對望」　女打開後車箱嚇：全家偷渡上車

▲女開車一半，發現車上竟然有貓。（圖／翻攝自TikTok／lindsey.windsey）

記者李振慧／綜合報導

美國路易斯安那州一名女子開車時查看後照鏡，意外瞥到疑似貓咪的身影，她仔細一看，竟然是一隻陌生小貓正在和她對望，把她嚇了一大跳，後來又在後車箱中找到更多小貓。

女子琳賽(Lindsey)在TikTok上分享，某天她開車時，突然在車上發現陌生小貓，她原本以為只有一隻貓鑽進車上，結果聽到車底傳來聲響，正覺得奇怪時，貓媽媽突然現身，最後一共在車上找到4隻貓。

琳賽後來發現，當天早上她打開後車箱後忘記關上，沒想到貓媽媽便帶著3隻小貓跑到車上，誇張情況讓她笑稱，自己一直和流浪動物很有緣，既然貓咪分配系統給了她任務，她就接下吧。

琳賽幫忙收容了4隻貓咪，雖然她很想4隻全部收養，但礙於能力有限，只好聯繫當地動物救援組織Kat Vet幫忙，目前4隻貓咪狀況都十分健康，期待找到新家的那天。