覺得自己太好看！收容所萌貓「愛上照鏡子」　陶醉表情包爆紅

▲貓咪喜歡照鏡子。（圖／翻攝自Instagram／suncatchersanctuary）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州動物收容所一隻叫Moose的可愛貓咪，因為迷戀上自己在鏡子中的帥氣模樣，特別喜歡照鏡子。照片中可看到，Moose在鏡子前擺出豐富表情，一下睜大眼耍萌、一下擺出笑臉，可愛模樣讓牠爆紅。

位於亞利桑那州鳳凰城的動物收容所Suncatcher Sanctuary，是一間專門為年長貓咪或是有特殊需求貓咪提供終身照顧的機構，收容所近來在網路上分享，一隻叫做Moose的小貓，在鏡子前的一系列照片。

照片中可看到，Moose似乎迷戀上自己的影像，不停在鏡子前擺出各種表情，模樣看起來十分陶醉，讓收容所志工笑稱，「Moose似乎對自己的模樣著迷，老實說，如果我長得像牠一樣可愛的話，我也會這樣」。

貼文曝光後獲得27萬點閱，許多網友也被Moose的可愛迷倒，「誰能怪牠？真的很可愛」、「確實很帥，我不怪牠」。收容所表示，Moose當初因為患有眼部感染與慢性上呼吸道感染病，於3年前被送到機構中，如今眼疾已經康復，呼吸道感染症狀也減輕很多，他們很開心能為需要幫助的Moose提供一個安心居住的所在。