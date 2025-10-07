女在新家廁所聽淒厲叫聲嚇壞　破牆救出「2隻毛寶貝」畫面曝

▲女剛裝潢好的家，牆內發現小貓。（圖／翻攝自Facebook／Kirkland Foundation）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子在剛裝潢好的新家廁所中突然聽到哭聲，把她嚇了一大跳，發現叫聲疑似是從牆壁中傳出來，趕緊找相關單位幫忙，工作人員抵達後，在裡面發現2隻受困小貓，最後不得不破牆救貓。

美國動物福利組織Kirkland Foundation在網路上分享，他們上月接到一名女屋主通報，在家中廁所聽到叫聲，擔心有動物受困，希望他們能到現場幫忙。

The solution - first one 由 Kirkland Foundation 發佈於 2025年9月25日 星期四



救援人員喬伊(Joey Phipps)接到報案後，與動物救援組織Fresno T.N.R.成員布萊迪(Brandi)與謝爾曼(Sydney Sherman)一同前往現場，結果在牆壁後面發現2隻小貓，2隻小貓疑似是在閣樓玩耍時，不小心掉進牆壁的縫隙中。

由於需要破壞牆壁才能救出小貓，女屋主一開始有點猶豫，但為了救出小貓還是同意。在救援人員辛苦的工作下，雖然剛裝修好的牆壁幾乎被毀壞，然而2隻小貓都健康地被救出來，令屋主感到欣慰。

貼文曝光後獲得許多網友留言，「大家都很棒，謝謝你們為這些毛寶貝所做的努力」、「謝謝你們救了這2隻可愛寶貝」。Kirkland Foundation表示，目前2隻小貓狀態都十分健康，等牠們長大可以收養的時候，相信很快就能找到新家。