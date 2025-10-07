眼鏡蛇闖進住宅大樓　住戶開電梯門驚見「抬頭劇毒蛇」嚇壞急逃

▲大樓電梯發現眼鏡蛇。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度諾伊達市一棟高級大樓電梯中出現眼鏡蛇，幾名住戶在等待大樓電梯時，沒想到打開後，迎接的竟然是一隻劇毒眼鏡蛇，嚇得住戶們趕緊通報大樓管理人員。

事件5日早上8時左右發生在諾伊達市168區的Golden Palm Society社區大樓，目擊者表示，當時有幾名住戶一起在等待電梯，沒想到電梯門打開後，裡面竟然冒出一隻眼鏡蛇，抬起頭正對著住戶們，引發一陣尖叫與恐慌。

住戶們驚嚇地紛紛退後，並且通知大樓管理人員事件，幸好大樓人員很快就趕到現場。影片中可看到，處理人員手持粗棍，試圖把眼鏡蛇趕出電梯，期間蛇也受到驚嚇、發動攻擊，雙方堅持了一段時間後，成功把蛇困在大型垃圾桶中。

影片在網路上爆紅，同時引發居民恐慌，一名住戶表示，「如果眼鏡蛇可以進去電梯的話，表示也有可能出現在健身房、大廳甚至家中等任何地方，最近大家都怕得不太敢搭電梯」。目前眼鏡蛇已被安全地送到自然環境中野放，懷疑蛇可能是從大樓附近的草地中闖入。