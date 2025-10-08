女帶黑拉拉旅行「巧遇親人小貓」　暖放進背包收編：一起回家吧

▲女和寵物犬一起旅行時，路上收編小貓。（圖／翻攝自TikTok／bytarzana）

記者李振慧／綜合報導

夏威夷一名女子帶著寵物犬在歐胡島(Oahu)健行時，意外在路上遇到一隻小黑貓，由於小黑貓很親人也不害怕狗狗，讓她不捨心把小貓留在原地，便把小貓放進背包中一起健行，最後決定收編成為新家人。

這名女網友在TikTok上分享，她帶著所養的黑色拉布拉多犬，決定在歐胡島展開5小時的健行旅程，沒想到旅程才開始沒多久，便在入口處遇到一隻流浪小黑貓。

影片中可看到，女子把小貓放在背包中一起健行，而她所養的寵物犬聞了聞小貓後也完全沒有排斥的樣子，他們後來一起抵達瀑布，小貓和狗狗都玩得十分開心，回程時小貓還安心窩在寵物碗中睡著，模樣十分可愛。

女子最後決定收編小貓，開心表示，「謝謝你今天陪我們一起健行，小貓咪，歡迎加入我們家」。溫馨影片曝光後獲得1千多萬點閱，令許多網友感動，「你在對的時間和地點，救了這孩子」、「太好了，謝謝你收養牠」。