大量瓢蟲飛進英住宅　女見「入侵畫面」崩潰：大門窗戶全被覆蓋

大量瓢蟲飛進英住宅　女見「入侵畫面」崩潰：大門窗戶全被覆蓋。（圖／翻攝自TikTok／mummybossadventure）

▲女在家發現大量瓢蟲。（圖／翻攝自TikTok／mummybossadventure）

記者李振慧／綜合報導

英國許多民眾近來發現家中突然遭到大量瓢蟲入侵，紛紛將屋內爬滿瓢蟲的噁心畫面分享在網路上，引發網友討論，如今有專家出面解釋原因。

一名女子在TikTok上分享，「有人也被瓢蟲入侵嗎？我雖然很喜歡牠們，但實在是太多了！牠們覆蓋我家客廳、臥室，甚至是所有窗戶，嚇死人了」。

影片中可看到，該名女網友家中四處都可看到大量瓢蟲，在窗戶上爬行。還有網友留言，「我家後門和窗戶都是，現在我把頭髮包起來，所有插座也擋住了」、「我家也是，門看起好像是瓢蟲做的」。

@mummybossadventure ????????????????????Anyone else get invaded by ladybirds today… I think they was liking in my window doors and then it was so warm today they came out of hibernation or something?! I love them but this was too much… also one let out some liquid on my finger and it STANK! ???????????????????????? #ladybirdsswarm #ladybird #fyp #ukmums #uk #ukblogger ♬ original sound - mummybossadventure

誇張現象引發民眾驚慌，牛津大學生物學家庫爾森(Tim Coulson)向英國媒體《每日郵報》表示，瓢蟲可能是為了即將來到的休眠期，正在尋找能冬眠的地方才會跑進民宅。

另外還有網友詢問，「聽說瓢蟲身上會有性病」。對此專家表示，異色瓢蟲(Harlequin ladybird)會以真菌形式攜帶一種名為蟲囊菌目(Laboulbeniales)的性病，然而這種真菌並不會傳染給人類，民眾不必太擔心。

