ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

女把愛貓放媽媽家住1個月　回來發現變「阿嬤養的」嚇：以為AI圖

女出差把愛貓放媽媽家住　1個月後變「阿嬤養的」嚇：以為AI圖。（圖／翻攝自Instagram／linaredford）

▲女子發現貓住在媽媽家後變化超大。（圖／翻攝自Instagram／linaredford）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子由於工作需要外出1個月，不捨得讓寵物貓辛巴達(Sinbad)獨自待在家，所以把貓送到媽媽家暫時幫忙照顧，沒想到把貓接回家時發現，寵物貓竟然被養成「阿嬤養的」，身形變化超大。

身為女藝術家的莉娜(Lina)在Instagram上分享，由於工作上有駐村藝術家計畫，需要離開1個月，為了所養的阿比西尼亞貓(Abyssinian)辛巴達著想，決定把貓送到布拉格媽媽家中居住。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莉娜表示，為了幫助辛巴達適應媽媽家，她特別帶著辛巴達一起住在媽媽家長達2星期，由於媽媽家中也有養貓而且非常寵愛，才讓她放心離開，沒想到1個月後再見到辛巴達時，愛貓體型卻腫了一圈，變了一個樣。

影片中可看到，原本身材苗條的辛巴達，去完媽媽家後竟然變成胖貓，讓莉娜非常傻眼，「我不敢相信我那原本很好動的貓，竟然變得這麼胖」，她第一次看到媽媽傳過來的照片時，還以為是AI製作的假照片。

莉娜表示，當媽媽發現辛巴達變胖時，雖然立刻減少餵食量，然而被養大胃口的辛巴達卻會偷吃其他貓咪的食物，結果導致體型愈來愈誇張，體重增加至14.7磅（約6.6公斤）。

影片曝光後獲得200多萬點閱，雖然許多網友覺得事件很可愛，但也有許多網友十分生氣，認為家中長輩不知節制，讓寵物變胖是非常不負責任的行為。莉娜表示，她後來努力幫助辛巴達減肥，如今已經成功瘦回原本的體重。

關鍵字： 寵物胖貓減肥阿嬤Sinbad

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【會見習近平？】鄭麗文：為兩岸和平，該做的交流都願意

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

野生黑熊闖進動物園　「乖乖待觀眾席」和圍欄3小熊互動畫面超萌

馬拉松狂跑33公里　男路上遇「熱情牧羊犬加油」下秒慘被咬爆紅

11歲男童被蛇咬抱怨腹痛「爸卻叫他睡覺」　隔天突然陳屍家中

紐西蘭男日本山區練跑遇熊攻擊　「骨頭瞬間被咬碎」全身血逃命

目睹眼鏡蛇攻擊女主人　忠心狗狗捨命「飛撲阻止」全身傷送醫

14歲少年在家打電動「突然被射殺」　家人慟：他只是坐在那裡

不想要考試　男學生寄信威脅「學校有炸彈」拆彈專家急疏散現場

野生黑熊闖進動物園　「乖乖待觀眾席」和圍欄3小熊互動畫面超萌

未牽繩比特犬咬住雪橇犬3人拉不開　飼主姍姍來遲嫌醫藥費貴

女把愛貓放媽媽家住1個月　回來發現變「阿嬤養的」嚇：以為AI圖

比特犬咬雪橇犬

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

2025台北狗狗運動嘉年華　「20隻柯基」PK大賽！小短腿跑超快

倉鼠嗨玩「飆速風火輪」媽無奈：一定要甩飛才開心

魔鏡～誰是世上最帥的狗勾？　牠兩腳站立照鏡子奴才笑瘋

搜救犬下班變貪吃狗勾　牠站起來拜託還被打槍

高齡貓咪天天巡房顧寶寶　一聽哭聲秒溫柔踏踏安撫

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

馬麻快跟我來！阿金急報「廚房緊急狀況」　主人一看傻：超吃貨

飼主刺愛龜刺青　本尊「同款燦笑」合影：馬麻這是我嗎？

保育新頁！新北動保孵化11條黑眉錦蛇寶寶　背後故事超暖心

女把愛貓放媽媽家住1個月　回來發現變「阿嬤養的」嚇：以為AI圖

新竹雪撬犬被撕咬調查結果出爐　品種鑑定確認「混種比特犬」

野生黑熊闖進動物園　「乖乖待觀眾席」和圍欄3小熊互動畫面超萌

宜蘭豪雨「鴨霸堵路」洗雨水澡！　網友傻眼：誰家的跑出來了

日本兔猻三兄弟命名出爐！取名「信長、秀吉、家康」含義曝　網笑會打架

新竹比特犬撕咬雪橇犬動保處調查　飼主：地震門鬆脫才溜出去

馬拉松狂跑33公里　男路上遇「熱情牧羊犬加油」下秒慘被咬爆紅

電梯突上升門沒關！台中男往後跌落電梯井　多處骨折慘死

陸電動車品牌「零跑推出豪華大型休旅D19」！純電版續航上看720KM

承躍能源榮獲「國家品牌玉山獎」！基北北桃攜手推動淨零轉型 　B型傑出企業受邀共展綠電成果

陳柏霖花10萬閃兵　她點名修杰楷狠酸：應該給賣家差評求退差價

詹子賢界外球成焦點　古久保摀嘴偷笑：沒有影像只能笑了

快訊／季連成：馬太鞍溪橋臨時便道未沖毀　水位已下降

馬太鞍溪新堰塞湖晚間溢流淹過便道　水道疏濬有成未釀災情

林政華衝壘關鍵改判出局　古久保曝裁判解釋：結果出爐不能再抗議

快訊／山坡崩了「土石砸進家裡」驚悚曝光！北市文山區緊急疏散

司法X金馬影展　不同的人生故事思索司法議題並展開跨界對話

寵物動物熱門新聞

野生黑熊闖動物園　「乖乖待觀眾席」和小熊互動

比特犬咬住雪橇犬　3人拉不開

女出差把愛貓放媽媽家　1個月變「阿嬤養的」

雪橇犬被撕咬　確認為比特犬犯案

歐告散步踩出小梅花　還會補墨水

馬拉松遇「熱情牧羊犬」　男突然被咬爆紅

飼主刺愛龜刺青　與本尊合影超萌

項圈橘貓內湖遊蕩　飼主竟已離世

癱瘓汪被收養10年　媽帶牠看世界

新竹比特犬攻擊　飼主：地震門鬆脫

阿金急報「廚房緊急狀況」　主人笑：超吃貨

宜蘭豪雨鴨霸堵路　網友路過傻眼

日本兔猻三兄弟命名結果出爐

奴才雙膝跪地　當踏腳墊給貓踩

讀者迴響

熱門新聞

野生黑熊闖動物園　「乖乖待觀眾席」和小熊互動

比特犬咬住雪橇犬　3人拉不開

女出差把愛貓放媽媽家　1個月變「阿嬤養的」

雪橇犬被撕咬　確認為比特犬犯案

歐告散步踩出小梅花　還會補墨水

馬拉松遇「熱情牧羊犬」　男突然被咬爆紅

飼主刺愛龜刺青　與本尊合影超萌

項圈橘貓內湖遊蕩　飼主竟已離世

癱瘓汪被收養10年　媽帶牠看世界

新竹比特犬攻擊　飼主：地震門鬆脫

阿金急報「廚房緊急狀況」　主人笑：超吃貨

宜蘭豪雨鴨霸堵路　網友路過傻眼

日本兔猻三兄弟命名結果出爐

奴才雙膝跪地　當踏腳墊給貓踩

哈士奇追松鼠太嗨　困樹上下不來

熱門寵物影片

更多
比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

2025台北狗狗運動嘉年華　「20隻柯基」PK大賽！小短腿跑超快

2025台北狗狗運動嘉年華　「20隻柯基」PK大賽！小短腿跑超快

倉鼠嗨玩「飆速風火輪」媽無奈：一定要甩飛才開心

倉鼠嗨玩「飆速風火輪」媽無奈：一定要甩飛才開心

魔鏡～誰是世上最帥的狗勾？　牠兩腳站立照鏡子奴才笑瘋

魔鏡～誰是世上最帥的狗勾？　牠兩腳站立照鏡子奴才笑瘋

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面