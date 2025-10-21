女把愛貓放媽媽家住1個月　回來發現變「阿嬤養的」嚇：以為AI圖

▲女子發現貓住在媽媽家後變化超大。（圖／翻攝自Instagram／linaredford）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子由於工作需要外出1個月，不捨得讓寵物貓辛巴達(Sinbad)獨自待在家，所以把貓送到媽媽家暫時幫忙照顧，沒想到把貓接回家時發現，寵物貓竟然被養成「阿嬤養的」，身形變化超大。

身為女藝術家的莉娜(Lina)在Instagram上分享，由於工作上有駐村藝術家計畫，需要離開1個月，為了所養的阿比西尼亞貓(Abyssinian)辛巴達著想，決定把貓送到布拉格媽媽家中居住。

莉娜表示，為了幫助辛巴達適應媽媽家，她特別帶著辛巴達一起住在媽媽家長達2星期，由於媽媽家中也有養貓而且非常寵愛，才讓她放心離開，沒想到1個月後再見到辛巴達時，愛貓體型卻腫了一圈，變了一個樣。

影片中可看到，原本身材苗條的辛巴達，去完媽媽家後竟然變成胖貓，讓莉娜非常傻眼，「我不敢相信我那原本很好動的貓，竟然變得這麼胖」，她第一次看到媽媽傳過來的照片時，還以為是AI製作的假照片。

莉娜表示，當媽媽發現辛巴達變胖時，雖然立刻減少餵食量，然而被養大胃口的辛巴達卻會偷吃其他貓咪的食物，結果導致體型愈來愈誇張，體重增加至14.7磅（約6.6公斤）。

影片曝光後獲得200多萬點閱，雖然許多網友覺得事件很可愛，但也有許多網友十分生氣，認為家中長輩不知節制，讓寵物變胖是非常不負責任的行為。莉娜表示，她後來努力幫助辛巴達減肥，如今已經成功瘦回原本的體重。