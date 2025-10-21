馬麻快跟我來！阿金急報「廚房緊急狀況」　主人一看傻：超吃貨

▲黃金獵犬在廚房發現緊急狀況，讓牠爆紅。（圖／翻攝自TikTok／luciewoos）

記者李振慧／綜合報導

蘇格蘭一隻叫做露西(Lucie)的黃金獵犬近來在網路上走紅，女主人分享，某天她在客廳時，露西突然著急跑過來叫著，似乎在告訴她家中發生「緊急狀況」，要她趕緊跟過來，她好奇一起進到廚房，卻只看到一個「無人看管的三明治」，覺得好氣又好笑。

女主人卡拉(Cara)時常在網路上分享8歲黃金獵犬露西的相處日常，呆萌又愛發出聲音的露西十分受到網友歡迎。影片中可看到，露西口中一邊嗚咽著奇怪聲音，一邊跑到客廳找主人，似乎急著想向主人報告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

卡拉決定跟著露西一起查看，然而她來到廚房後卻什麼事都沒有發生，只在廚房檯面上看到一個三明治，露西則一下盯著三明治、一下回頭看著她，一臉覺得自己好棒棒的表情，似乎在期待著主人給獎勵，讓她笑翻，「為了食物，溝通能力超好」。

可愛影片獲得100多萬點閱，許多網友笑稱，「狗狗：報告，有人把三明治放在我碰不到的地方」、「哈，這真的是緊急狀況」、「快把三明治給牠吃」。卡拉後來回應，雖然她覺得露西應該就像大家講的，是想要吃三明治，但她作為一個負責任的飼主不想亂餵食物，所以只讓狗狗吃了一點雞肉和麵包做為獎勵。