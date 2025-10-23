可愛到像AI！臘腸犬嘴角上揚「歪嘴微笑」爆紅　主人爆背後真相

▲臘腸犬因為特殊笑容爆紅。（圖／翻攝自Instagram／buddy_bella_birdie）

美國佛州一隻叫做貝拉(Bella)的14歲臘腸犬，因為與生俱來的「特殊笑容」，近來讓在牠在網路上爆紅，被許多網友大讚是他們看過最燦爛的狗狗笑臉，主人也強調照片絕對不是AI，透露造成貝拉招牌笑臉的原因。

貝拉的照片近來被網友分享在國外論壇Reddit上，照片中可看到，貝拉的嘴巴閉起時，一側會往上揚，歪著嘴的模樣看起來就像是在做鬼臉一樣，讓許多網友大讚可愛。

照片爆紅後引發網友討論，還有人懷疑狗狗的笑容可能是假圖或是AI，後來有網友認出，照片中的狗狗其實在網路上很有名氣的貝拉，在Instagram擁有19萬追蹤者。

貝拉的主人梅蘭妮(Melanie Savage)接受當地媒體採訪表示，14歲的貝拉在還是小狗時，因為天生少了幾顆牙造成牠特殊的笑容，而且隨著年紀增長，貝拉失去的牙齒愈來愈多，導致笑容變得比以前更明顯燦爛。

貝拉的可愛模樣獲得網友留言，「天啊，我想親親這個孩子」、「看到那個笑容我快融化了，好像現實生活中的卡通人物」。梅蘭妮表示，貝拉雖然現在年紀大了，但每天仍然很喜歡去海邊玩，或坐在寵物車兜風。