騎單車遭喜鵲突擊　女遊客「左臉直接撞地」頸部骨折奇蹟存活

記者李振慧／綜合報導

智利一名在澳洲打工度假的女子，近來在當地騎單車活動時突然遭喜鵲攻擊，導致她摔車，左臉直接撞擊地面後昏迷，醒來後發現頸部和臉部多處骨折，傷勢非常嚴重。

30歲女子馬塞拉(Marcela Montalva)15日趁著休假日，在昆士蘭偏遠小鎮雷文斯伍德(Ravenswood)騎單車時，因為喜鵲意想不到的攻擊導致她重傷，很幸運最後活了下來。

馬塞拉在募款網站GoFundMe上表示，當天她騎到半路，一隻喜鵲突然攻擊她，導致她摔下單車，左臉直接撞在水泥路上，昏迷後由於傷勢太過嚴重，被醫療直升機緊急送到市區大醫院。

馬塞拉抵達醫院後發現，鳥擊造成她左顴骨、眼窩多處骨折，還有罕見的頸部舌骨骨折，她表示，「醫生告訴我，我能活下來真的非常幸運」，現在需要緊急進行面部重建手術，然而她的旅遊保險卻以她沒有戴頭盔為由，拒絕支付任何與醫療或手術相關費用，她只好在網路上設立募款，希望大家能夠給予幫助。

馬塞拉表示，自己一直是一個很重視安全的人，沒想到鳥擊竟然會造成這麼嚴重的後果。募款活動目前已成功募得12,000澳幣（約台幣24萬元）。

關鍵字： 喜鵲智利澳洲騎單車昆士蘭Marcela Montalva紐澳要聞

