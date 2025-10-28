ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
天天出現在公園陪散步　女雨天發現浪貓原地「淋雨癡等」感動收編

天天出現在公園陪散步　女雨天發現浪貓原地「淋雨癡等」感動收編。（圖／翻攝自Reddit）

▲女子發現小貓下雨天仍在等著她。 （圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在網路上分享她被流浪貓每天跟蹤的特殊經驗，晚上去家附近公園散步時，一隻虎斑貓都會固定等著她，並且靜靜跟在身後，隨著時間一天天過去，最後這隻小貓成功收服她的心，讓她決定收養。

這名女子在國外論壇Reddit上分享的貼文近來爆紅，她表示，這隻虎斑貓每天晚上8點都準時出現在公園找她，試圖與她成為朋友，原本她沒有太在意小貓的出現，直到有天外面下著大雨，讓在家的她突然擔心起貓咪，最後決定外出查看。

The journey of a stray cat who came to me in the park and walked with me for over a week to a domestic cat surrounded by love
byu/Evanessa_r innowmycat

女子表示，當她冒雨來到公園時，發現小貓居然沒有離開，全身溼透坐在長椅下等著她，讓她非常感動，「從那天起，牠就是我的家人」。照片中可看到，小貓依偎在女子懷中，神情看起來十分安心，似乎是知道自己再也不用流浪了。

感人故事迅速在網路上爆紅，獲得9千多讚、破百留言，許多網友感動表示，「牠在雨中等著你，你們能夠相遇真是太好了」、「貓咪的眼神裡面充滿了愛」、「不是人類選擇貓，而是貓咪選擇人類」、「恭喜你們找到彼此」。

關鍵字： 流浪貓虎斑貓收養reddit下雨

天天出現在公園陪散步　女雨天發現浪貓原地「淋雨癡等」感動收編

