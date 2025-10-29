凶狠浪貓天天趴窗外偷看　幾個月後「自願被收編變萌貓」網感動

▲流浪貓在窗外觀察網友家一段時間後，最後願意成為家貓。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

國外一名貓主人分享他如何收編流浪貓的溫馨故事，一隻他照顧過的流浪橘貓每天都會趴在窗外看著屋內情況，隨著時間過去，或許橘貓看到家貓日子過得十分幸福，最後終於決定「自投羅網」，成為他們家的新成員。

這名網友在國外論壇Reddit上發文，照片中可看到一隻橘貓，在成為家貓前，每天只是趴在他家窗前，遠遠觀察屋內情況，表情看起來十分凶狠，然而被收編後卻變得親人可愛，看主人的眼神充滿了愛。

原PO在貼文中表示，他夏天時曾捕獲這隻街貓並帶去做絕育手術，然而事後貓咪還是不肯進屋，所以他沒有勉強，沒想到後來貓咪便常常出現在窗外，一直觀察著他們家長達好幾個月，「可能牠最後終於覺得，人類也許沒那麼糟吧」。

貼文曝光後獲得1萬多讚與破百留言，許多網友開心表示，「真是不敢相信，原本看起來那麼凶狠的貓，能變得這麼快樂，愛真的能創造奇蹟」、「貓咪被收養後，看起來完全不同」、「橘貓：嘿，那個住在屋內的傢伙可以睡在很柔軟的床上耶」、「貓咪現在看起來很開心，謝謝你收留牠」。

