女超怕搭飛機遇最暖救援　前座天使狗狗「伸掌安慰」：還好嗎

▲女被前座天使狗狗安慰。（圖／翻攝自TikTok／sophie444.jpg）

記者李振慧／綜合報導

國外一名有飛行恐懼症的女子分享，當她在機上經歷最嚴重的焦慮與不安時，沒想到對她伸出援手的不是旅伴也不是空服員，而是一名陌生的「四腳乘客」，身為服務犬的狗狗似乎發現她的狀況，特地從椅縫中探出頭來，給她安慰。

女子蘇菲(Sophie)在網路上分享，當時她在飛機上經歷嚴重的飛行焦慮，突然感受到來自前座乘客的關心，一隻可愛的服務犬，「我當時飛行焦慮非常嚴重，這個小天使就出現了」。

影片中可看到，狗狗從椅縫中探出頭，一直用著關心的眼神看著蘇菲，並且伸出一隻狗掌，似乎想要告訴她「沒事的」、「不用擔心喔」，後來還露出燦爛笑容，令蘇菲十分感動。

影片曝光後獲得100多萬點閱，狗狗的貼心行為獲得網友大讚，「狗狗感應到情緒亂流，立刻出動」、「令人安心的笑容」、「狗狗：我感覺到你需要我」、「狗狗瞬間讓經濟艙變頭等艙」、「我願意付雙倍價錢獲得這個服務」、「每隻狗狗都是天使」。