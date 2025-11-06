ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
家中突出現「2隻長一樣黑貓」　情侶發現崩潰：不小心變偷貓賊

家中突出現「2隻長一樣黑貓」　情侶發現崩潰：不小心變偷貓賊。（圖／翻攝自TikTok／dylanlaport）

▲情侶發現家中有2隻黑貓。（圖／翻攝自TikTok／dylanlaport）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約州一對情侶外出時，被鄰居通知幫朋友照顧的一隻黑貓跑到外面，嚇得趕緊返回住家尋找，好不容易找到後以為事件就此落幕，沒想到幾天後家中出現2隻一模一樣的黑貓，才發現誤會大了。

男子狄倫(Dylan LaPort)與女友賈斯敏(Jasmine Johnson)在網路上分享，他們答應搬到一名朋友家中1個月，並且幫忙照顧對方所養的4隻貓咪，沒想到才住了2天，就被鄰居通知看到其中1隻叫做尼莫(Nemo)的黑貓跑到外面。

2人嚇得立即在社區尋找尼莫下落，幸好在經過2小時的搜尋，他們在鄰居的幫助下找到一隻外型相似的黑貓，並傳照片給原主人確認的確是尼莫，事件才終於告一段落，沒想到一周後，貓咪卻出現奇怪反應。

@dylanlaport Accidentally stole someones cat… and didnt realize until a week later ???? #catdistributionsystem #catburglar #catsoftiktok #cats #storytime #cattok #catoftheday #funnycats #fyp #fypシ #foryou #viral ♬ original sound - Dylan LaPort

狄倫與賈斯敏察覺，原本不愛理人的尼莫，忽然變得比以前更友善，甚至還會主動討抱抱，正當他們覺得有些奇怪時，某天晚上意外發現家中竟然有「5隻貓」，而且其中2隻黑貓長得一模一樣，都有著黃色眼睛和長毛，他們才發現自己當初不小心偷了別人家的貓回家。

2人把影片分享在網路後，影片迅速在網路上流傳，幾天後順利獲得另外一隻黑貓的女主人凱莉(Kelly Aleschus)聯絡。凱莉哭笑不得表示，當初她幫忙一起尋找尼莫，沒想到交出去的其實是自己家的貓，「我居然親手把我的貓交給他們，還說尼莫長得好像我家西德尼(Sidney)」。

狄倫與賈斯敏後來才發現，當他們把西德尼帶回家時，其實尼莫一直都藏身在家中角落，而且西德尼和其他貓咪也都相處得很融洽，2人才會被騙了這麼久。

爆笑事件獲得網友留言，「哈，女鄰居居然沒認出自己的貓」、「西德尼當時被交出去時一定在想，『馬麻你在搞什麼』」、「貓的表情好像在說，『我永遠不會原諒你』」、「牠們根本是雙胞胎」。

關鍵字： 情侶Dylan LaPortJasmine Johnson黑貓Nemo紐約州Sidney

家中突出現「2隻長一樣黑貓」　情侶發現崩潰：不小心變偷貓賊

