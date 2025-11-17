收養嬌小貓半年都沒有長大　女看獸醫發現「迷你真相」萌翻網

▲飼主發現小貓長不大真相。（圖／翻攝自Instagram／theminimasi）

記者李振慧／綜合報導

德國一名女子收養了一隻可愛小貓，然而養了幾個月後發現小貓都不會長大，原本擔心小貓可能營養不夠，相信好好照顧就會正常成長，然而半年後小貓依然維持迷你體型，就醫才發現可能養到了罕見的侏儒貓。

女主人尤莉亞(Yuliia)在網路上分享，3年前她和男友一起到烏克蘭探親時，剛好親戚養的貓生了一窩小貓，讓她忍不住收養，把其中一隻帶回德國一起生活，並取名為瑪西(Masi)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

尤莉亞表示，由於瑪西原本就是同一窩出生小貓中體型最小的，她原本以為瑪西只是營養不良，然而瑪西6、7個月後仍然沒有長大的跡象，就醫發現可能患有侏儒症。

影片中可看到，嬌小的瑪西如今雖然已經3歲，體重卻只有2磅（907克），體型看起來非常迷你，影片曝光獲得200多萬點閱，許多網友大讚，「牠超可愛」、「你根本就是中了貓咪樂透，哪裡也可以讓我養一隻」、「好像玩偶一樣」。

尤莉亞表示，如果要確定瑪西是否罹患侏儒症需要大量抽血，她擔心會對體重只有2磅的瑪西負擔太大，最後選擇不做檢查，雖然瑪西有時候體質比較虛弱、容易生病，但基本上健康狀況算是良好，也和家中2隻寵物貓相處融洽。