ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

收養嬌小貓半年都沒有長大　女看獸醫發現「迷你真相」萌翻網

收養小貓半年都沒長大　獸醫發現「迷你真相」。（圖／翻攝自Instagram／theminimasi）

▲飼主發現小貓長不大真相。（圖／翻攝自Instagram／theminimasi

記者李振慧／綜合報導

德國一名女子收養了一隻可愛小貓，然而養了幾個月後發現小貓都不會長大，原本擔心小貓可能營養不夠，相信好好照顧就會正常成長，然而半年後小貓依然維持迷你體型，就醫才發現可能養到了罕見的侏儒貓。

女主人尤莉亞(Yuliia)在網路上分享，3年前她和男友一起到烏克蘭探親時，剛好親戚養的貓生了一窩小貓，讓她忍不住收養，把其中一隻帶回德國一起生活，並取名為瑪西(Masi)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

尤莉亞表示，由於瑪西原本就是同一窩出生小貓中體型最小的，她原本以為瑪西只是營養不良，然而瑪西6、7個月後仍然沒有長大的跡象，就醫發現可能患有侏儒症。

影片中可看到，嬌小的瑪西如今雖然已經3歲，體重卻只有2磅（907克），體型看起來非常迷你，影片曝光獲得200多萬點閱，許多網友大讚，「牠超可愛」、「你根本就是中了貓咪樂透，哪裡也可以讓我養一隻」、「好像玩偶一樣」。

尤莉亞表示，如果要確定瑪西是否罹患侏儒症需要大量抽血，她擔心會對體重只有2磅的瑪西負擔太大，最後選擇不做檢查，雖然瑪西有時候體質比較虛弱、容易生病，但基本上健康狀況算是良好，也和家中2隻寵物貓相處融洽。

關鍵字： 迷你貓德國寵物侏儒症Masi

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【我像第三者】貓貓窩爸懷裡撒嬌討摸　媽吃醋笑翻XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

主人狠心搬走　被拋棄狗狗天天睡街上「癡等60天」不肯離開

比特犬和寵物店小貓一見鍾情　「深情對望」畫面爆紅：快收編

豹子突跳上觀光巴士　「靠窗女遊客被抓住」全車驚險救人畫面曝

小貓痛失手足　一年後隔壁「搬來長一樣橘貓」驚喜：是同胎兄弟

公園池塘發現男童斷頭　「2天前被電鋸斬首」警追查180公分男

27歲已婚女老師性侵男學生　「狂寫193封信件求愛」還唆使殺夫

17歲少女躺床上被刺殺　「8歲弟目睹慘案」母也遭攻擊命危送醫

收養嬌小貓半年都沒有長大　女看獸醫發現「迷你真相」萌翻網

歐告咬爛鞋子怕被罵　叼枕頭「自我防禦」躲廁所一臉無辜

妹妹緊擁貓咪一臉幸福　主子無奈寵小奴才任她蹭臉

女兒深情抱貓不鬆手　貓咪無奈望天：可以走了嗎

歐告闖禍「咬爆媽媽鞋子」　叼枕頭保護自己：妳別激動

「人人犬舍」百狗回到收容所！　等待結紮美容未來將開放認養

「人人犬舍」百狗回到收容所！　等待結紮美容未來將開放認養

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

虎斑貓打針乖巧窩主人懷裡　眼神無辜＋飛機耳萌翻眾人

大橘哥哥暖心照顧小虎斑　滿滿寵溺！網：感情真好

爸請「臘腸測量師」當比例尺　敬業躺平認證有60公分

收養嬌小貓半年都沒有長大　女看獸醫發現「迷你真相」萌翻網

鏟屎官下「多重封印」鎖抽屜　貪吃貓一次開三層直接完勝

歐告咬爛鞋子怕被罵　叼枕頭「自我防禦」躲廁所一臉無辜

主人狠心搬走　被拋棄狗狗天天睡街上「癡等60天」不肯離開

奴才用「轉圈圈催眠術」逗貓　盲眼主子出手每拍都對到

猛瑪象死前幾分鐘「基因在做什麼」？4萬年前RNA奇蹟保存改寫歷史

快訊／無視禁令仍出貨4萬顆毒蛋　龍忠蛋行負責人20萬交保

內蒙古「躺平大賽」千萬人觀戰　他包尿布苦撐33小時35分奪冠

日本3.1萬人連署抵制aespa！寧寧1舊照挨轟「撤出紅白」

女舍來了「未來超商」！　X-STORE 9進駐中央大學

桃園商圈數增加　市議員林政賢爭取增加輔導經費帶動發展

最新10大人氣國片盤點！　榜首「創下破億票房」連拍五部

特斯拉車機「將開放蘋果CarPlay功能」？傳內部測試中很快會釋出

北部先變天！還會再降溫「全台有感」　一張圖看何時冷到最低點

周杰倫突喊「要放下一些音樂堅持」　暴躁曬滿地電線：有點受夠了

獨行俠18歲狀元弗拉格締NBA首見紀錄　詹皇菜鳥季也沒辦到過

寵物動物熱門新聞

收養小貓半年都沒長大　獸醫發現「迷你真相」

歐告咬爛鞋被罵　叼枕頭自我防禦

妹妹緊擁貓咪　主子寵小奴才任她蹭

猛瑪象死前幾分鐘「基因在做什麼」？科學家解碼

屁孩鴿玩瘋了！鐵皮屋頂爽玩溜滑梯

爸請臘腸量紙箱　躺平認證60公分

主人狠心搬走　被拋棄狗狗街上癡等60天

收養5年送回收容所　虎斑貓傷心躲藏「想消失」

奴才轉圈圈逗盲貓　出手節奏超準

大白熊接機　直接路過爸到處找

住阿嬤家1個月　吉娃娃胖成乳牛

奴才封印抽屜　被貪吃貓暴力破解

人人犬舍百狗被追回　等待結紮中

狗狗障礙賽　歐告彈簧腿「用飛的」

讀者迴響

熱門新聞

收養小貓半年都沒長大　獸醫發現「迷你真相」

歐告咬爛鞋被罵　叼枕頭自我防禦

妹妹緊擁貓咪　主子寵小奴才任她蹭

猛瑪象死前幾分鐘「基因在做什麼」？科學家解碼

屁孩鴿玩瘋了！鐵皮屋頂爽玩溜滑梯

爸請臘腸量紙箱　躺平認證60公分

主人狠心搬走　被拋棄狗狗街上癡等60天

收養5年送回收容所　虎斑貓傷心躲藏「想消失」

奴才轉圈圈逗盲貓　出手節奏超準

大白熊接機　直接路過爸到處找

住阿嬤家1個月　吉娃娃胖成乳牛

奴才封印抽屜　被貪吃貓暴力破解

人人犬舍百狗被追回　等待結紮中

狗狗障礙賽　歐告彈簧腿「用飛的」

兔兔快遞送達　爸喊簽收超入戲

熱門寵物影片

更多
女兒深情抱貓不鬆手　貓咪無奈望天：可以走了嗎

女兒深情抱貓不鬆手　貓咪無奈望天：可以走了嗎

歐告闖禍「咬爆媽媽鞋子」　叼枕頭保護自己：妳別激動

歐告闖禍「咬爆媽媽鞋子」　叼枕頭保護自己：妳別激動

「人人犬舍」百狗回到收容所！　等待結紮美容未來將開放認養

「人人犬舍」百狗回到收容所！　等待結紮美容未來將開放認養

「人人犬舍」百狗回到收容所！　等待結紮美容未來將開放認養

「人人犬舍」百狗回到收容所！　等待結紮美容未來將開放認養

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面