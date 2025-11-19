連續痛失2毛孩！女心痛不想再養　「虎斑貓突然進門」成為新家人

▲女子分享虎斑貓突然出現在家中的可愛故事。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約一名女子接連失去2隻寵物貓，原本不打算再養貓的她，某天一隻虎斑貓突然出現在家門前，當她打開門時，貓咪很大方地立刻跑進屋，模樣看起來就像已經住在這裡很久一樣，奇妙的緣分讓她決定收編。

這名女網友在國外論壇Reddit上分享，去年6月家中一隻寵物貓離開人世，沒想到幾個月後，今年3月又失去另外一隻貓，接連失去毛孩的打擊讓她沒有打算收養新貓，沒想到一隻流浪虎斑貓後來出現在家中。

女子表示，當初她在後院發現這隻虎斑貓，小貓十分友善，立刻就和他們變得親近，後來她試著打開貓門，沒想到小貓從此時常跑進家中，最後他們決定帶小貓去獸醫檢查，確定是無人飼養的流浪貓，正式收養取名為阿爾伯特(Albert)。

溫馨貼文曝光後獲得上萬點閱與200多則留言，網友表示，「有誰能怪阿爾伯特呢？牠找到了一個很棒的家，裡面有舒服的沙發、溫暖的膝蓋，還有高級遊樂設施」、「可能是離世貓咪們為你送來的好朋友」、「我也會這樣想，貓咪們其實有個地下情報網，會彼此分享情報尋找最適合的家」。