愛犬和車一起被偷　男苦尋7天只找回「冰冷屍體」心碎：非常想牠

愛犬和車一起被偷　男苦尋7天只找回「冰冷屍體」心碎：非常想牠。（圖／翻攝自Facebook／ARNIE LOST DOG QLD）

▲男發現寵物犬陳屍在失竊車上。（圖／翻攝自Facebook／ARNIE LOST DOG QLD

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名男子帶7歲愛犬前去拜訪朋友時，讓寵物犬暫時在車上休息，沒想到寵物犬與車子一起被偷走，在經過長達一周絕望的搜尋，雖然成功找到失竊車，卻在車內發現寵物犬遺體，令他們非常傷心。

男子內森(Nathan McKeown)8日帶所養的7歲德國牧羊犬Arnie，前去布里斯本市郊區溫納姆(Wynnum)拜訪朋友，由於Arnie與朋友家的狗不合，所以暫時把Arnie留在小貨車上休息，離開時有確保車上空氣流通和水，然而返回後卻發現小貨車和愛犬一起失竊。

內森表示，當時他人就在貨車附近，只是短暫離開一下，如果Arnie吠叫的話他一定能聽到，「Arnie可能以為開走貨車的人是我」。警方接獲報案後立即展開搜查，然而一周後卻獲得心碎消息，發現Arnie陳屍在失竊小貨車上。

家屬傷心在網路上表示，「昨天人們發現Arnie已經死亡，牠仍然躺在貨車後車廂中，很遺憾，事件沒有圓滿結果，我們很傷心，牠不應該是這樣離開，和牠一起度過了很多美好的時光，我們會非常想念牠」。

狗狗不幸身亡的消息為社區帶來傷痛，警方表示，「我們一直沒有放棄讓Arnie回家與家人團聚的希望，調查人員對最後的發現感到震驚」，除了向家屬致哀，也強調案件仍在進行調查，希望民眾能夠提供線索，幫助他們找到竊賊。

