大翻案！男飼主稱「愛犬和車一同被盜喪命」　警揭發：根本沒竊案

澳洲43歲男子內森(Nathan McKeown)宣稱愛犬在小貨車上休息時，連同車子一同被偷走，後來雖然找回了車子，可是也在車上發現愛犬遺體。不幸故事引發網友同情，如今卻傳出，警方認為車子根本沒有偷，已將男主人逮捕。

居住在昆士蘭州的男子內森宣稱，他8日帶著所養的7歲德國牧羊犬Arnie去拜訪朋友，沒多久返回時發現原本在車上休息的Arnie與車子一同消失。

內森與女友為了尋找Arnie除了向警方報案，還在網路上發起尋狗啟事，懸賞6000澳元（約台幣12萬元）希望能找回愛犬，事件在網路上獲得廣大網友關注，17日傳出，最後只找回愛犬遺體令人不捨，如今案情卻出現驚人轉折。

昆士蘭警方對外證實，已將飼主內森起訴。警方表示，內森7日晚上10時30分左右返回小貨車，後來棄車步行離開，當時Arnie還在車上，內森返家後卻告訴女友車子失竊。

警方表示，內森的女友因為不知道真相，所以主動向警方報案稱小貨車和寵物犬一同失竊，「車主已協助警方調查，目前已確定沒有發生不法使用車輛的犯罪行為」，依一項違反動物照顧義務的罪名起訴內森，案件將於下月在布里斯本法院開庭。