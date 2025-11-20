ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
新買電鋸突然消失　男看監視器發現「被熊叼走」嚇：不是AI

新買電鋸突然消失　男查看監視器發現「被熊叼走」嚇：不是AI。（圖／翻攝自X）

▲男子驚嚇發現熊叼走電鋸。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

日本近來頻傳熊災事件引發民眾關注，美國田納西州卻傳出「電鋸熊」事件。一名男子新買的電鋸失蹤，沒想到追查後發現偷走電鋸的凶手竟然是一頭野生熊，誇張畫面在網路上瘋傳。

位於田納西州東部當地建築公司@BowTiedBroke，6日在社群平台X上分享，男子最近才花費500美元（約台幣1.5萬元）買了一個全新的Husqvarna牌電鋸，沒想到早上起床時發現電鋸突然消失。

影片中可看到，一頭野熊出現在男子院子中，嘴中竟然咬著電鋸離開，誇張畫面讓男子無奈表示，「我一早起來去找昨晚放在前廊的全新電鋸，看來是再也找不回來了，這是宣戰」。

男子表示，前一天晚上他才用那把電鋸鋸掉家中大樹，開玩笑認為這是來自野熊的報復。影片曝光後獲得120多萬點閱，獲得許多網友留言，「太扯了，要不是監視器拍到，你應該永遠不會知道是誰偷的」、「這根本就是《古柯鹼熊》結合《德州電鋸殺人狂》」、「這是假的吧，確定不是AI影片」。

影片爆紅後，男子為了證明不是AI造假，又發布了家中不同角度拍攝到的監視器畫面，證明真的有熊闖入院子。

男子發文表示，後來他到森林試著尋找電鋸，結果在疑似熊穴附近的一堆落葉中找到，「那是我人生中腎上腺素最飆升的時刻」，幸好最後成功把電鋸取回，同時回想起，他在鋸樹那天也有用電鋸切烤雞，可能因為這樣熊才會偷走沾滿烤雞香的電鋸。

