狗狗被主人遺棄廢墟　身旁留殘忍字條「我不要了」苦撐5天獲救

▲狗狗遭主人拋棄。（圖／翻攝自Dogs Trust網站）

記者李振慧／綜合報導

英國一隻狗狗在主人搬家後被遺棄在廢棄公寓中，後來被一名房仲發現，狗狗身旁幾乎快沒有飼料，甚至沒有水喝，獨自在惡劣的環境中生存5天，而主人只留下一張紙條，上面寫著「這些東西我都不要了」，處境令人心疼。

英國犬類慈善機構Dogs Trust在網路上分享，他們去年7月22日開始收留這隻叫做Lola Lou的可憐狗狗，當時是一名房仲意外在廢棄房產中發現了牠，幾乎沒有水和食物可以吃的牠，只是每天痴痴等待主人會回來。

自從Lola Lou被送到機構中後，工作人員一直努力幫牠尋找新家，然而480多天過去，Lola Lou目前還是無人收養的狀態，令工作人員十分不捨。

工作人員表示，Lola Lou是一隻很可愛、渴望獲得疼愛的狗狗，黏人的牠如果沒有獲得關注，就會變得很沮喪，「我們也不懂，為什麼牠花了這麼長的時間都沒找到適合的家」。

慈善機構雖然曾為Lola Lou舉辦配對活動，但還是沒有獲得收養，他們近來將Lola Lou的故事分享在網路上，希望能獲得大眾的關注，也期待有好心人願意慷慨解囊，以幫助更多像Lola Lou一樣的流浪動物。