12年前救喪母小鹿逃安樂死　女在家突遭「救援雄鹿暴走奪命」

12年前救喪母小鹿逃安樂死　女在家突然遭「救援雄鹿暴走奪命」。（圖／翻攝自Facebook）

▲女子致力於救助受傷野鹿。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國俄亥俄州64歲女子普羅迪(Jodi Proger)一生致力於收留並且照顧受傷野鹿，然而近來卻傳出，她在自家圍欄中被一頭雄鹿殺死，事件引發外界關注。

居住在斯圖爾茨維爾(Stewartsville)的女子普羅迪，12年前在路上救了一頭出生沒多久的小鹿，小鹿因為媽媽被車撞死變成孤兒，她目睹小鹿傷心圍繞在母鹿身體旁不忍，便把小鹿帶回家照顧並取名為Wheezer，後來遭檢舉被當局要求交出Wheezer撲殺，在她的努力之下才終於保住，沒想到近來傳出被救助雄鹿殺死的消息。

當地媒體報導，普羅迪自從成功獲得收留Wheezer的權利後，後來開始救助更多野鹿，但15日卻傳出，與一頭雄鹿一同在動物圍欄中突然遭到攻擊，警方趕到現場時，不得不將這頭攻擊性極強的雄鹿殺死，才能把重傷的普羅迪救出，然而仍被宣告身亡。

警方沒有對外公布普羅迪是被哪頭鹿攻擊，網路上開始出現各種流言，引發普羅迪的女兒對外澄清，攻擊母親的雄鹿並不是Wheezer。

女兒表示，「Wheezer沒有殺死我媽，當我媽拿到許可證的時候，已經按照州政府要求為Wheezer做了絕育手術，我媽很清楚養鹿的危險性」，這起事件是一起令人悲痛的事件，希望外界能夠給予家屬尊重與空間。

