牆內傳怪聲「以為有老鼠」　女打開驚見1動物網敲碗：快收編！

牆內傳怪聲「以為有老鼠」　女打開驚見1動物網敲碗：快收編。（圖／翻攝自TikTok／mila.sophie99）

▲女意外在牆內發現倉鼠。（圖／翻攝自TikTok／mila.sophie99）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在家時突然聽到牆壁內傳來疑似是爪子的刮擦聲，而且家中貓咪也發現異狀，一臉警戒地緊盯著牆，嚇得她以為家中有老鼠，沒想到打開後卻是沒料想到的動物。

女子米亞(Mila)近來在TikTok上分享，她晚間11時左右在家時，突然聽到暖氣管中傳出爪子的刮擦聲，她鼓起勇氣決定打開門檢查，本來以為會見到一隻老鼠，沒想到竟然是一隻無助小倉鼠。

@mila.sophie99 guess we have a new pet now #surprise #hamster #nightlife ♬ original sound - DailyDoseOfSoundEffects

影片中可看到，小倉鼠似乎被嚇壞了，僵在那裡完全不敢動，米亞把倉鼠救出後放在一個小桶子中，幫忙餵食胡蘿蔔等蔬菜，所養的貓咪也對倉鼠很感興趣，忍不住靠在桶子上觀看。

影片曝光後獲得1千3百多萬的驚人點閱，許多網友好奇想知道後續，米亞在其他影片中分享，其實她聽到牆內傳來聲音已經一段時間，因為害怕裡面有老鼠，一直不敢隨便查看，直到未婚夫也在時才終於打開。

由於倉鼠看起來應該是有人飼養，米亞已經在所住大樓張貼公告，希望能找到主人，不過一直都沒有收到任何回覆。

許多網友留言，「看來倉鼠也有分配系統，快收養牠吧」、「倉鼠的毛色和你家貓咪一樣，這是天意」。米亞表示，如果一段時間後還是沒有人出面認領的話，她會把倉鼠留下來當寵物。

