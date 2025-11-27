ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
女病倒3天「床邊出現貓飼料」　貼心貓天天送禮守護：馬麻快點好

女病倒3天「床邊出現貓飼料」　貼心貓天天送禮守護：馬麻快點好。（圖／翻攝自TikTok／gretta_zou）

▲女生病期間一直收到貓咪禮物。（圖／翻攝自TikTok／gretta_zou）

記者李振慧／綜合報導

許多人都覺得寵物貓沒有比狗狗貼心，然而國外一名女主人分享，因為生了一場大病，連續3天都臥病在床，某天起來突然發現床邊出現一些貓飼料，似乎是寵物貓擔心她肚子餓，特別送的禮物。

女子格雷塔(Gretta)在TikTok上分享，近來她因為身體不舒服，連續3天都只能待在床上，而且也沒有食慾，沒想到某天午睡起來，發現床邊突然出現貓飼料。

@gretta_zou #cats #catlover #cutecat #catsoftiktok ♬ son original - Cat’slife - chubby_s_life

影片中可看到，格雷塔的床上被擺了一些貓飼料，她往下一看，所養的白貓Milky竟然守候在床邊，一臉擔心的表情看著她，讓她非常感動。

影片獲得900多萬點閱，許多網友留言，「牠怕你餓肚子，所以特別把飼料從寵物碗中叼到你床上，我的天啊」、「牠為了你，寧願自己少吃一點」、「馬麻，我幫你帶了食物」、「拜託你至少假裝有吃，讓貓咪可以安心」。

影片爆紅後，格雷塔在其他影片中分享，雖然她很感謝Milky的好意，可是後來Milky竟然叼了一隻死老鼠給她，快把她嚇死，後來身體狀況轉好，某天開門時發現Milky帶著最愛的玩具在房間外等著她，再度讓她感動到不行，認為Milky是世界上最棒的貓。

