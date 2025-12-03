社區管理員巡樓發現「懷孕貓媽媽走失」　飼主尷尬認領：牠是公的

▲貓貓圓潤的身材讓看見牠的都以為是「有身孕的貓媽媽」。（圖／翻攝自搜狐）



實習記者陳安榆／綜合報導

大陸一名社區管理員巡樓時見到一隻「有身孕的母貓」，便上群組詢問哪間住戶的寵物貓走失了，沒想到貓貓飼主本人尷尬回覆「牠是公的，只是太胖」，配上一張圓滾滾的貓咪照片，烏龍一場的神反轉讓一票人笑翻，幸好毛孩馬上就被接回家。

《搜狐》報導，管理員通報整棟樓的住戶，並聲稱「7樓有隻懷孕的貓，誰家的？快去抱」，擔心是不慎逃出家門走失的毛孩。過了5分鐘，飼主急忙回覆「不好意思，是我家的，已經帶回家了」，搞笑的是其實當事貓是一隻公貓，只是身材太過豐腴，才被誤認為是懷胎的貓媽媽。

▲飼主似乎也沒想到自家胖貓會被認錯。（圖／翻攝自搜狐）



許多人認為毛孩圓潤就是可愛、幸福的象徵，事實上貓狗過胖會造成許多健康風險，像是心血管、呼吸道問題，狗狗容易出現關節炎、預期壽命縮短，貓咪則會有糖尿病、下泌尿道疾病等。慈愛動物醫院獸醫師曾向《ETtoday寵物雲》說明，觀察寵物的體態，幫助毛孩減重是飼主不能輕忽的重要問題。雖然貓狗體態的問題雖然不是即時性的，但它對以後的生活仍有很大的影響，因此在日常生活中，仍要注意毛孩過重的問題。