「這是誰的貓？」空服員抱著貓巡走道　網羨慕：想搭這班飛機

記者李依融／綜合報導

美國西南航空空服員在機艙走道上抱著一隻藍貓穿梭，引來全機乘客注目。原來是一名旅客的貓咪悄悄從寵物籠「溜出來」，結果被空服員抓住，牠乖巧又淡定的模樣讓大家忍不住盯著看。乘客湯普森(Jason Thompson)拍下這一幕分享到網路，讓網友羨慕直呼「為什麼不是發生在我的班機上！」。

當時正是感恩節假期的航班，空服員注意到座位間有動靜，低頭一看竟發現一隻藍貓好奇地在機艙內探險。為了避免貓咪受驚或影響其他乘客，空服員輕輕將牠抱起，彷彿抱著嬰兒般小心呵護。

▲空服員抱起貓咪幫忙找主人。（圖／翻攝自IG@jaytom531 ）



影片中，藍貓沒有任何掙扎，反而安穩地靠在空服員懷裡，還抬起頭四處張望，像是在努力尋找主人，可愛的畫面讓湯普森忍不住拿起手機記錄下來。

影片曝光後，許多網友紛紛留言表示羨慕，不少人笑說「我也想坐到貓咪班機」、「這肯定是全航班最幸福的空服員」。也有人打趣表示，這隻貓看起來一點都不緊張，反而像是享受飛行中的「VIP服務」。美國部分國內航班在寵物關在合格籠內的情況下，能跟飼主一起登上客艙，然而難免會發生毛孩「越獄」的無厘頭事件。

▲貓咪坐在空服員懷裡很安穩。（圖／翻攝自IG@jaytom531 ）