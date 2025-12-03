見到5年前救援瀕死孤兒海豹　他驚喜：你帶寶寶來啦！

▲野放海豹Kale現身，還帶著寶寶，讓救援人員非常振奮。（圖／翻攝自RSPCA Stapeley Grange）



記者李依融／綜合報導

英國動物救援團隊RSPCA Stapeley Grange5年前救了孤兒海豹Kale，當時需要用胃管餵食，再慢慢換成人工餵魚，直到Kale恢復健康重返大海。今年團隊再次遇到Kale，發現牠的身邊多了一隻小寶寶，看到當年拯救生命的延續，大家都振奮極了。

Kale2020年被英國海洋救援組織British Divers Marine Life Rescue(BDMLR)救起，當時牠還是小寶寶卻失去母親，被送往RSPCA Stapeley Grange照護。野生動物照護中心主任Lee Stewart回憶，Kale起初太虛弱了，必須先以胃管餵食，之後改為人工餵魚，慢慢才能自行進食。體重恢復後，Kale被轉移到室外水池，開始模擬野外生活，準備重返大海。

經過一段時間的準備後，Kale成功野放回北威爾斯沿岸，便一直停留在當地，去年救援團隊曾在附近發現成長不少的Kale，確認牠過得很好，大家都替牠開心。

▲Kale去年就曾被捕捉到身影。（圖／翻攝自RSPCA Stapeley Grange）

▲救援人員靠身分標誌確認Kale的身分。（圖／翻攝自RSPCA Stapeley Grange）



今年Kale帶來更大的驚喜，再次捕捉到牠的身影時，身邊竟然多了一隻小海豹！小海豹還覆蓋著白毛，救援團隊為牠取名為Amethyst，與媽媽一起生活在熟悉的海域。

▲Kale的寶寶身上還是幼年白毛。（圖／翻攝自RSPCA Stapeley Grange）



史都華表示，看到Kale不僅成功在野外生存，還能照顧自己的孩子，真是令人振奮，「當初牠的狀況很差，連能否存活都是未知，然而在我們團隊與威爾斯山地動物園(Welsh Mountain Zoo)合作努力，幫助牠順利康復，如今看到牠成為一位母親，真的讓人欣慰。」

Kale的故事再次給RSPCA Stapeley Grange團隊信心，提醒著他們「每一次救援，都可能改變一個物種的未來。」，史都華也說，「正是這樣的時刻，讓我們深刻明白救援與復健工作的重要性。」

▲Kale當年奄奄一息被拯救，如今孕育了下一代。（圖／翻攝自RSPCA Stapeley Grange）