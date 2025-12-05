ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
一開店酒瓶被打碎一地！　他在廁所找到「爛醉浣熊」

浣熊喝到爛醉。（圖／翻攝自Hanover County Animal Protection and Shelter）

▲浣熊大字形趴在馬桶跟垃圾桶之間，已經醉倒了。（圖／翻攝自Hanover County Animal Protection and Shelter）

記者李依融／綜合報導

美國維吉尼亞州一間賣酒店鋪被闖入，酒瓶砸碎、天花板坍塌，而造成這一切騷動的是是一隻浣熊，牠被發現時已經「喝得爛醉」大字倒在廁所。這場宛如「醉後大冒險」的鬧劇，不僅在當地爆紅，由成為國際奇聞。

這件事發生在11月29日，當時賣酒店鋪還沒營業，但一早上班的員工卻發現店內滿地碎玻璃與灑出的威士忌，還有一片天花板掉下來，顯然是被闖入的痕跡！店員循著痕跡一路找到廁所，看到一隻浣熊大字形趴在馬桶旁邊，顯然已經「喝得爛醉」昏睡過去。

當地動物救援單位Hanover County Animal Protection and Shelter獲報趕到現場，看到這樣的景象也嘖嘖稱奇，動物管制人員莎曼珊．馬丁(Samantha Martin)苦笑表示，推測浣熊是從天花板跌入後「全面暴走」，沿路打翻酒瓶開始豪飲之旅。

馬丁將醉倒的浣熊帶回動物收容中心照護，在過程中也被這隻闖禍的「酒鬼」逗得不時發笑。她打趣表示，「這大概就是動物救援平凡日常中的奇遇。」

這隻酩酊大醉的浣熊睡上一覺後已完全清醒、沒有受傷，只是有點「宿醉」，休養後已安全野放回自然。

網友看到酒醉浣熊的故事忍不住想笑，「食髓知味，跨年再來」、「看來牠對酒不太挑，牠什麼都喝」、「還知道要去廁所！」、「很開心看到牠找到了廁所，至少知道要吐在哪了」。

浣熊喝到爛醉。（圖／翻攝自Hanover County Animal Protection and Shelter）

▲浣熊打碎一地酒瓶。（圖／翻攝自Hanover County Animal Protection and Shelter）

