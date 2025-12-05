信義區屋內斷電、多日惡臭　飼主疏忽照顧、棄屍釀14貓命案

記者李依融／綜合報導

台北市信義區富陽街爆出多起犬貓死亡遺棄案，動保處證實，該處所內已有至少14隻貓死亡，部分遺體腐敗超過2個月、滿布蛆蟲，情況怵目驚心。動保處指出，相關事證皆指向飼主長期疏於照顧與疑似棄置遺體，案件已依動物保護法移送偵辦，並於今日（5日）申請搜索票後強制入屋調查。

▲台北市動保處於六張犁派出所帶回2具長蛆貓屍。(圖／台北市動保處提供)



[廣告]請繼續往下閱讀...

事件源於住戶多日被斷電、屋內散發惡臭，鄰里更聽到虛弱犬吠及目擊貓咪在後陽台徘徊，引發疑似大量動物受困餓死的懷疑。動保處自11月22日起加強監控，陸續救出1犬5貓送醫安置，確認屋內已無生存動物。然而4日鄰居通報，飼主返家後丟棄兩袋散發屍臭的垃圾。民眾撿回其中一袋交由警方，另一袋已上環保局垃圾車並運往木柵焚化爐，動保處緊急攔截，發現袋內竟有3隻成貓及9隻幼貓屍體，腐敗程度顯示死亡已超過兩個月。

▲11月28日從住家內救出一隻米克斯狗。(圖／台北市動保處提供)

動保處表示，11月28日會同房東入屋時發現的1隻成貓骨骸，以及8月16日首次訪視時帶回的1幼貓屍體，本案住宅死亡貓隻累計已達14隻。針對8月與11月的死亡動物，動保處已依動保法啟動刑事程序，並移請信義分局偵辦，4日發現大量新證物後，動保處再度提出動保刑事案，要求警方向檢方申請搜索票，於5日強制入屋搜證並追查飼主責任。

動保處說明，早在8月16日便因該戶飼主照護不當問題扣留4隻貓及1隻貓屍，解剖鑑定顯示遺體有枕骨骨裂及趾部出血，當時即依動保法第25條移送偵辦，因飼主有自殺傾向，亦同步由衛生局與社會局介入關懷。11月28日追蹤訪視時，飼主拒不配合，動保處與警方及房東入屋後，發現屋內仍無供水供食、環境髒亂且動物生病未就醫，因此緊急帶回1犬4貓，並在紙箱內再度發現貓屍。

▲11月28日從住家內救出的貓咪已送醫。(圖／台北市動保處提供)

該名飼主於12月2日到案，承認因長期未返家而放任動物缺乏食物、水及清潔環境，動保處已依動保法第5條第2項沒入其飼養動物，並將其列入不得認養與不得飼養黑名單。刑事部分則依動保法第25-1條偵辦，該罪可處1年以上5年以下徒刑，並科50萬至500萬元罰金。

動保處呼籲，飼主依法必須提供乾淨飲水、食物與安全衛生環境，動物生病亦應即時就醫，否則可依動保法處2年以下徒刑及20萬至200萬罰金。民眾若發現疑似動物受虐或需救援情況，可撥打24小時動保專線1959，動保處將即刻處理。

▲4日晚間於木柵焚化廠垃圾車找回9具貓屍。(圖／台北市動保處提供)