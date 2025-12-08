ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
奴才買了好多窩都不睡！　橘貓只愛躺寶寶的床、玩嬰兒玩具

▲米糕不愛貓玩具，倒是很愛寶寶的玩具。（圖／Threads@zoe_nee321提供）

記者李依融／採訪報導

1歲橘貓「米糕」躺在窩裡看起來特別舒服，但奴才Zoe很無奈，因為米糕躺的是人類寶寶的懶骨頭，「買過很多貓咪用的窩給牠，全部被牠打槍」，現在米糕只愛寶寶的床和玩具。

Zoe表示，養了米糕之後，買過很多貓咪的玩具、睡墊，但米糕全部都打槍，只喜歡躺在人的床上，後來寶寶出生添購許多嬰兒用品，沒想到米糕似乎把自己也當成嬰兒了，特別喜歡寶寶的玩具、睡床，甚至連尿布檯都變成牠的睡覺基地，看牠睡得這麼舒服的樣子，總是讓奴才又無奈又好笑。

喵星人米糕只愛嬰兒用品。（圖／Threads@zoe_nee321提供）

▲米糕目前最愛躺在寶寶的懶骨頭上。（圖／Threads@zoe_nee321提供）

Zoe把米糕的行為分享到Threads上，並說「如果貓咪不睡你買給牠的墊子，不玩你買給牠的玩具，那就買嬰兒用的，牠很愛。」貼文也吸引許多飼主回應，原來不少貓咪也超愛嬰兒用品，舉凡是嬰兒車、嬰兒床、嬰兒懸吊玩具、嬰兒搖椅，上面總是會「長貓」。

喵星人米糕只愛嬰兒用品。（圖／Threads@zoe_nee321提供）

▲尿布台上也有米糕的身影。（圖／Threads@zoe_nee321提供）

喵星人米糕只愛嬰兒用品。（圖／Threads@zoe_nee321提供）

▲米糕在寶寶懶骨頭上睡成一隻蝦子。（圖／Threads@zoe_nee321提供）

Zoe分享，目前寶寶快要4個月大了，米糕與寶寶的關係像是「室友」，有時寶寶大哭時米糕會疑惑地盯著看，似乎搞不懂小人類為什麼發出這麼大的聲音，而寶寶安靜時，牠又會用頭來蹭蹭，看起來挺喜歡這位小奴才的。Zoe也提到，如果寶寶在使用中的物品，米糕就不會上去睡，不過其他空著的地方，米糕總是豪不客氣，彷彿這些嬰兒用品真的是「給貓用的」。

喵星人米糕只愛嬰兒用品。（圖／Threads@zoe_nee321提供）

▲米糕偶爾也會蹭寶寶，黏踢踢一起睡覺。（圖／Threads@zoe_nee321提供）

看到米糕與寶寶的日常相處，也讓Zoe越來越期待未來貓咪與寶寶的互動，看著兩個寶貝們陪伴彼此長大，心裡覺得更加幸福。

喵星人米糕只愛嬰兒用品。（圖／Threads@zoe_nee321提供）

▲米糕是一隻很愛人的貓貓，也會抱著媽媽的手睡覺。（圖／Threads@zoe_nee321提供）

