雪納瑞小店長「幫送菜單」太療癒　老闆娘曝：牠叫葉允熙

記者李依融／採訪報導

雪納瑞小幫手靈巧地用嘴接過菜單，立刻轉身跑去拿給爸爸，Threads網友@vivianchen_jigme在麵店看到這一幕瞬間被療癒。這隻雪納瑞其實有個響亮的名字叫做「葉允熙」，老闆娘笑說，「是爸爸取的，還有查算命網站喔！」。

@vivianchen_jigme在士林社子一間麵店用餐，看到雪納瑞跑到櫃台區，聽媽媽說「拿給爸爸」，就乖乖叼起菜單跑到廚房送單，認真的模樣超療癒，@vivianchen_jigme忍不住說「有牠在，這家店的幸福感直接加倍！」。

▲服務生葉允熙為您服務。（圖／Threads@vivianchen_jigme 提供）



這也是老闆和老闆娘的心聲，有允熙在幸福感加倍！老闆娘向《ETtoday寵物雲》分享，葉允熙今年2歲，當初是一窩狗狗裡面最瘦弱的，很擔心身體不好，恰巧那時老闆愛上看韓劇，決定想幫狗狗取個「韓國美女」的名字，上網找了幾個名字後還上算命網站一個個算筆畫，最後取了最好命的名字「葉允熙」。

▲爸爸幫允熙取了個韓國美女的名字。（圖／粉專社子蛤蜊麵提供提供）

至於送菜單的技能，大約是這兩周學會的。老闆娘表示，一開始是教允熙咬住菜單就給零食，在慢慢練習聽到爸爸呼喚會跑過去，爸爸拿到菜單會再給零食，「現在就是媽媽叫牠，牠就會來拿菜單送到爸爸身邊」，不過才剛學會，所以是否願意送菜單還是要看毛孩心情。

老闆娘分享，允熙每天都跟他們一起到麵店，有時還會拿自己的玩具去找客人玩，「牠有時候還會耍客人，像是要給玩具然後又轉頭跑掉」，客人都很喜歡允熙。老闆娘說，因為店內標榜「寵物友善」，甚至很多客人是為了允熙才來的，不過現在天氣比較冷，允熙通常都在睡覺，「有一次太冷了就讓允熙在家，結果那天有4、5組客人來問說『允熙怎麼沒來？』」。

▲原本瘦弱的允熙現在頭好壯壯。（圖／粉專社子蛤蜊麵提供提供）

雖然允熙一開始是最瘦弱的狗狗，但是在媽媽每天精心煮鮮食幫牠補身體後，現在允熙頭好壯壯，而且很有規矩，回家第一件事就是等爸爸媽媽幫牠擦腳，還很喜歡跟爸爸玩躲貓貓，無論爸爸怎麼躲，牠總是一下子就找到了。有了允熙的陪伴，老闆娘夫婦覺得無論是開店或是日常生活，都變得更加幸福了。

▲允熙的到來讓家人、客人都感到滿滿幸福。（圖／粉專社子蛤蜊麵提供提供）