ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

雪納瑞小店長「幫送菜單」太療癒　老闆娘曝：牠叫葉允熙

在 Threads 查看

記者李依融／採訪報導

雪納瑞小幫手靈巧地用嘴接過菜單，立刻轉身跑去拿給爸爸，Threads網友@vivianchen_jigme在麵店看到這一幕瞬間被療癒。這隻雪納瑞其實有個響亮的名字叫做「葉允熙」，老闆娘笑說，「是爸爸取的，還有查算命網站喔！」。

@vivianchen_jigme在士林社子一間麵店用餐，看到雪納瑞跑到櫃台區，聽媽媽說「拿給爸爸」，就乖乖叼起菜單跑到廚房送單，認真的模樣超療癒，@vivianchen_jigme忍不住說「有牠在，這家店的幸福感直接加倍！」。

雪納瑞葉允熙送菜單。（圖／社子蛤蜊麵提供、Threads@vivianchen_jigme提供）

▲服務生葉允熙為您服務。（圖／Threads@vivianchen_jigme 提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這也是老闆和老闆娘的心聲，有允熙在幸福感加倍！老闆娘向《ETtoday寵物雲》分享，葉允熙今年2歲，當初是一窩狗狗裡面最瘦弱的，很擔心身體不好，恰巧那時老闆愛上看韓劇，決定想幫狗狗取個「韓國美女」的名字，上網找了幾個名字後還上算命網站一個個算筆畫，最後取了最好命的名字「葉允熙」。

雪納瑞葉允熙送菜單。（圖／社子蛤蜊麵提供、Threads@vivianchen_jigme提供）

▲爸爸幫允熙取了個韓國美女的名字。（圖／粉專社子蛤蜊麵提供提供）

至於送菜單的技能，大約是這兩周學會的。老闆娘表示，一開始是教允熙咬住菜單就給零食，在慢慢練習聽到爸爸呼喚會跑過去，爸爸拿到菜單會再給零食，「現在就是媽媽叫牠，牠就會來拿菜單送到爸爸身邊」，不過才剛學會，所以是否願意送菜單還是要看毛孩心情。

老闆娘分享，允熙每天都跟他們一起到麵店，有時還會拿自己的玩具去找客人玩，「牠有時候還會耍客人，像是要給玩具然後又轉頭跑掉」，客人都很喜歡允熙。老闆娘說，因為店內標榜「寵物友善」，甚至很多客人是為了允熙才來的，不過現在天氣比較冷，允熙通常都在睡覺，「有一次太冷了就讓允熙在家，結果那天有4、5組客人來問說『允熙怎麼沒來？』」。

雪納瑞葉允熙送菜單。（圖／社子蛤蜊麵提供、Threads@vivianchen_jigme提供）

▲原本瘦弱的允熙現在頭好壯壯。（圖／粉專社子蛤蜊麵提供提供）

雖然允熙一開始是最瘦弱的狗狗，但是在媽媽每天精心煮鮮食幫牠補身體後，現在允熙頭好壯壯，而且很有規矩，回家第一件事就是等爸爸媽媽幫牠擦腳，還很喜歡跟爸爸玩躲貓貓，無論爸爸怎麼躲，牠總是一下子就找到了。有了允熙的陪伴，老闆娘夫婦覺得無論是開店或是日常生活，都變得更加幸福了。

雪納瑞葉允熙送菜單。（圖／社子蛤蜊麵提供、Threads@vivianchen_jigme提供）

▲允熙的到來讓家人、客人都感到滿滿幸福。（圖／粉專社子蛤蜊麵提供提供）

關鍵字： 雪納瑞狗店長毛小孩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【店內炸成廢墟】板橋定食8氣爆！天花板內管線爆出、鋼筋外露

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

雪納瑞小店長「幫送菜單」太療癒　老闆娘曝：牠叫葉允熙

奴才出國擔心黏人貓太想她　收到照片傻眼：也太Chill了吧！

半夜管線傳刮金屬聲超毛　貓咪領路找到「傻眼倉鼠」

黏人球蟒「不甘寂寞」鑽媽媽被窩！　慢速移動上床要一起睡

奴才買了好多窩都不睡！　橘貓只愛躺寶寶的床、玩嬰兒玩具

小海豹誤闖酒吧「到處趴趴走」　受鮭魚引誘老闆嚇：以為是小狗

寵物安親班下課　阿金見媽「激動趴窗」哀怨表情爆紅：終於來了

山羌「半截寶特瓶套嘴」倒水溝亡　疑餵食流浪犬貓間接害命

寒冷街頭傳哭聲　住戶驚見「一群流浪犬」守護剛出生棄嬰

男子不甩勸阻海洋館內吸菸！下秒遭白鯨「噴水教訓」全身濕超糗

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

柯基跟外面的狗隔空叫囂　一聽媽說要出去打架秒慫

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

雪納瑞小店長「幫送菜單」太療癒　老闆娘曝：牠叫葉允熙

寵物安親班下課　阿金見媽「激動趴窗」哀怨表情爆紅：終於來了

男子不甩勸阻海洋館內吸菸！下秒遭白鯨「噴水教訓」全身濕超糗

任何時候都嘴角上揚！　微笑臘腸狗離世飼主悼：你曾療癒好多人

【廣編】貓犬高齡化時代來臨　法國皇家齊聚專家推動熟齡貓犬健康照護

奴才買了好多窩都不睡！　橘貓只愛躺寶寶的床、玩嬰兒玩具

小海豹誤闖酒吧「到處趴趴走」　受鮭魚引誘老闆嚇：以為是小狗

日本10年銷售第一！挑嘴貓也難以抵擋的五星美味冠軍「銀湯匙乾糧」新登場！

日本7.6大地震青森6傷「大多被砸」！　民宅火災、道路坍塌

福特「電動野馬2026年式」登場！實體後門把手終於回歸操作更直覺

派拉蒙發起「敵意收購」搶親Netflix　豪砸3.3兆要買華納兄弟

華航董座重返飛行母校勉新人　高星潢：經營公司如駕駛大飛機

青森7.6強震第一視角！台旅客房內「狂搖60秒」東西全倒、衝扶電視

金球入圍名單／死亡之組！李奧納多、甜茶爭影帝　驚見「南韓男神」李秉憲參戰

日本政府發布7.0以上大地震警告　青森八戶市全面停課

愛還在、為何選擇離婚？網公認：不想再把自己耗盡了

才有人送電鍋被判刑　清潔工帶廢棄辦公椅回家「一二審全無罪」

《灌籃高手》作者剛畫完聯動圖...安西教練聲優同日辭世網鼻酸

寵物動物熱門新聞

雪納瑞小店長「幫送菜單」太療癒

出國擔心貓太想她　收到照片傻眼

半夜傳刮金屬刮聲　貓找到傻眼倉鼠

球蟒超黏媽媽　鑽被窩要一起睡覺

不睡貓窩！　橘貓只愛躺寶寶的床

小海豹誤闖酒吧趴趴走　老闆嚇：以為是小狗

安親班下課　阿金「激動趴窗」表情超哀怨

山羌「半截寶特瓶套嘴」死亡　疑餵食犬貓間接害命

寒夜被遺棄街上　一群流浪犬守護新生兒

男子不甩勸阻海洋館內吸菸！下秒遭白鯨「噴水教訓」

虎斑貓闖家中狂討摸　女驚嚇：7年前養過

微笑臘腸狗離世　曾療癒好多人

出國請弟顧狗　兩隻電力無限輸出

黑狗搶上禮車爆紅　3年後又想上車啦

讀者迴響

熱門新聞

雪納瑞小店長「幫送菜單」太療癒

出國擔心貓太想她　收到照片傻眼

半夜傳刮金屬刮聲　貓找到傻眼倉鼠

球蟒超黏媽媽　鑽被窩要一起睡覺

不睡貓窩！　橘貓只愛躺寶寶的床

小海豹誤闖酒吧趴趴走　老闆嚇：以為是小狗

安親班下課　阿金「激動趴窗」表情超哀怨

山羌「半截寶特瓶套嘴」死亡　疑餵食犬貓間接害命

寒夜被遺棄街上　一群流浪犬守護新生兒

男子不甩勸阻海洋館內吸菸！下秒遭白鯨「噴水教訓」

虎斑貓闖家中狂討摸　女驚嚇：7年前養過

微笑臘腸狗離世　曾療癒好多人

出國請弟顧狗　兩隻電力無限輸出

黑狗搶上禮車爆紅　3年後又想上車啦

愛貓4點叫醒全家　監控見騷擾過程

熱門寵物影片

更多
新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

柯基跟外面的狗隔空叫囂　一聽媽說要出去打架秒慫

柯基跟外面的狗隔空叫囂　一聽媽說要出去打架秒慫

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面