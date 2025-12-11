貓奴清晨聽嘔吐聲彈起　雙手秒接「沒漏一滴」：比鬧鐘還有效

記者李依融／採訪報導

一早叫醒貓奴的不是鬧鐘，而是自家主子的嘔吐聲！貓奴阿彥一聽到聲音立刻驚醒，雙手如反射動作般擺到貓咪面前，結果一滴也沒漏地接住嘔吐物，瞬間彷彿是拯救了世界。阿彥無奈表示，「當下我根本還沒清醒，已經練成身體自動反應了」。

阿彥在Threads分享監視器畫面，凌晨4點多他睡得正熟，窩在腳邊的貓咪突然出現奇異的律動，說時遲那時快，阿彥立刻做起把手放在貓咪面前，成功攔截嘔吐物，一滴都都沒有漏出來，接著看到貓咪在床邊再度發動，他又敏捷地用手接住，平安渡過洗床單試煉。阿彥自信地說，「可別覺得一次就解決了，一定會有第二次，這就是細節！」

▲奴才立刻驚醒接住嘔吐物。（圖／飼主阿彥提供）



阿彥分享，他的主子5歲橘貓名叫「奇多」，當初在大學時在學校外面的草叢發現小貓，就帶回家養了，現在奇多已經是7公斤的圓潤貓貓。他提到，奇多2歲多開始就會跟她一起睡床上，但主子似乎腸胃不好經常嘔吐，每次吐了善後都大費周章，慢慢他就練就用手接的反射動作，他笑說，「貓奴的高光時刻，大概就是接到主子的嘔吐物。」

▲奇多是一隻慵懶的5歲貓貓。（圖／飼主阿彥提供）

阿彥表示，奇多之前三天兩頭就會吐一次，後來他嘗試很多方法改善，現在的頻率大約半個月一次。奇多也是隻餓不得的貓咪，肚子餓的時候會去敲碗示意奴才「快放飯！」，現在換成自動餵食機就不會敲碗了，「但會一直叫，把奴才帶到餵食機前面，說牠肚子餓了」。

▲奇多相當有份量。（圖／飼主阿彥提供）

▲7公斤的奇多體型圓潤。（圖／飼主阿彥提供）

網友看到影片笑說，「鬧種都叫不醒，這個一定聽得到」、「我已經把鬧鐘換成嘔吐聲了，沒有遲到過」、「是我就把貓抱下床了，用手接很有愛」。對於大家疑惑怎麼在房間裝監視器，阿彥則說「很想知道半夜貓咪在做什麼呀！」，尤其現在天氣變冷，奇多像個小暖爐一樣，還要一起抱抱睡覺，雖然偶爾被壓得有點難喘氣，但還是覺得很可愛。