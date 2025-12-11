ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

貓奴清晨聽嘔吐聲彈起　雙手秒接「沒漏一滴」：比鬧鐘還有效

記者李依融／採訪報導

一早叫醒貓奴的不是鬧鐘，而是自家主子的嘔吐聲！貓奴阿彥一聽到聲音立刻驚醒，雙手如反射動作般擺到貓咪面前，結果一滴也沒漏地接住嘔吐物，瞬間彷彿是拯救了世界。阿彥無奈表示，「當下我根本還沒清醒，已經練成身體自動反應了」。

阿彥在Threads分享監視器畫面，凌晨4點多他睡得正熟，窩在腳邊的貓咪突然出現奇異的律動，說時遲那時快，阿彥立刻做起把手放在貓咪面前，成功攔截嘔吐物，一滴都都沒有漏出來，接著看到貓咪在床邊再度發動，他又敏捷地用手接住，平安渡過洗床單試煉。阿彥自信地說，「可別覺得一次就解決了，一定會有第二次，這就是細節！」

奴才秒接嘔吐物。（圖／飼主阿彥提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲奴才立刻驚醒接住嘔吐物。（圖／飼主阿彥提供）

阿彥分享，他的主子5歲橘貓名叫「奇多」，當初在大學時在學校外面的草叢發現小貓，就帶回家養了，現在奇多已經是7公斤的圓潤貓貓。他提到，奇多2歲多開始就會跟她一起睡床上，但主子似乎腸胃不好經常嘔吐，每次吐了善後都大費周章，慢慢他就練就用手接的反射動作，他笑說，「貓奴的高光時刻，大概就是接到主子的嘔吐物。」

奴才秒接嘔吐物。（圖／飼主阿彥提供）

▲奇多是一隻慵懶的5歲貓貓。（圖／飼主阿彥提供）

阿彥表示，奇多之前三天兩頭就會吐一次，後來他嘗試很多方法改善，現在的頻率大約半個月一次。奇多也是隻餓不得的貓咪，肚子餓的時候會去敲碗示意奴才「快放飯！」，現在換成自動餵食機就不會敲碗了，「但會一直叫，把奴才帶到餵食機前面，說牠肚子餓了」。

奴才秒接嘔吐物。（圖／飼主阿彥提供）

▲奇多相當有份量。（圖／飼主阿彥提供）

奴才秒接嘔吐物。（圖／飼主阿彥提供）

▲7公斤的奇多體型圓潤。（圖／飼主阿彥提供）

網友看到影片笑說，「鬧種都叫不醒，這個一定聽得到」、「我已經把鬧鐘換成嘔吐聲了，沒有遲到過」、「是我就把貓抱下床了，用手接很有愛」。對於大家疑惑怎麼在房間裝監視器，阿彥則說「很想知道半夜貓咪在做什麼呀！」，尤其現在天氣變冷，奇多像個小暖爐一樣，還要一起抱抱睡覺，雖然偶爾被壓得有點難喘氣，但還是覺得很可愛。

在 Threads 查看

關鍵字： 喵星人橘貓胖貓貓嘔吐貓奴貓吐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【孕婦路邊產子】宜蘭消防即刻馳援！母嬰平安送醫

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

流浪12年終於有家　狗狗每晚睡前「狂搬娃娃」太萌網：拜託寵壞牠

臭臉虎斑貓看起來不好惹　媽曝牠帶大寶寶：最暖褓姆

幼貓鑽外套取暖6小時　工程師當場淪陷決定收編：緣分到了

胖虎斑減肥「累到不成貓樣」　運動10分鐘睡到打呼叫不醒

狗狗開門讓牛馬進屋歡樂開趴　主人回家看「派對現場」傻眼

帶貴賓出門「變別人家的狗」　趴大腿自在討摸完全不心虛

費玉清捐百萬助流浪毛孩！親筆信為救援前線打氣　12年累積千萬

奴才出國擔心黏人貓太想她　收到照片傻眼：也太Chill了吧！

貓奴清晨聽嘔吐聲彈起　雙手秒接「沒漏一滴」：比鬧鐘還有效

雪納瑞小店長「幫送菜單」太療癒　老闆娘曝：牠叫葉允熙

稱職貓褓姆2

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

奴才買了好多窩橘貓都不睡　只愛躺寶寶的床、玩嬰兒玩具

帶貴賓出門「變別人家的狗」　趴大腿自在討摸完全不心虛

貓奴清晨聽嘔吐聲彈起　雙手秒接「沒漏一滴」：比鬧鐘還有效

狗狗開門讓牛馬進屋歡樂開趴　主人回家看「派對現場」傻眼

流浪12年終於有家　狗狗每晚睡前「狂搬娃娃」太萌網：拜託寵壞牠

「黑熊撲倒飼育員」園方稱太貪吃　惹怒大陸網友：抵制動物表演

臭臉虎斑貓看起來不好惹　媽曝牠帶大寶寶：最暖褓姆

將AI健康數據升級為寵物生態系「共同語言」！Memoark搶先布局寵物保險數位化新時代

紅貴賓巧拼墊上偷尿尿　「完美正方形」爆紅突破百萬觀看

壽山動物園13歲母獅突血尿　屏科大啟動CT緊急檢查

只看20年內大樓！房仲突激推「近捷運30年房」他猶豫了　網吐真心話

自家蓋泳池「挖到黃金」價值2500萬！　法男買房1年變千萬富翁

家醫、急診醫美執刀無共識　石崇良再表態排除：補訓不如重拿外科

最愛冷暴力三大星座！TOP 1典型情緒延遲人　習慣先處理事情再管情緒

快訊／貨車駕駛疑精神不濟釀禍！二重疏洪道5車連撞　4人送醫

39.8萬起！Suzuki「中量級復古重機」在台上市　王陽明成首位車主

你是否擁有最迷人的「高價值感」？戀愛、友情都能長久走下去秘訣

雙城論壇縮短為2天1夜　蔣萬安：中央清楚市政交流無涉政治

羅東球場還未在中職名單內！　蔡其昌看新聞嚇一跳澄清：沒人來申請

31歲俄羅斯人妻玩Tinder！連劈2男搞上床　傳訊小王：需要被調教

寵物動物熱門新聞

流浪12年終於有家　狗狗睡前「狂搬娃娃」超萌

臭臉虎斑貓帶大寶寶是「最暖褓姆」

幼貓主動鑽進懷　工程師心軟收編

胖虎班運動累爆　睡死打呼叫不醒

狗開門放牛馬進來玩　主人回家看傻眼

帶貴賓出門　結果變別人家的狗

費玉清捐百萬助流浪毛孩　親筆信為救援前線打氣

出國擔心貓太想她　收到照片傻眼

貓奴清晨聽嘔吐聲彈起　雙手秒接

雪納瑞小店長「幫送菜單」太療癒

微笑臘腸狗離世　曾療癒好多人

出國請弟顧狗　兩隻電力無限輸出

費玉清再捐100萬助3萬隻毛孩！9年累積破千萬

不睡貓窩！　橘貓只愛躺寶寶的床

讀者迴響

熱門新聞

流浪12年終於有家　狗狗睡前「狂搬娃娃」超萌

臭臉虎斑貓帶大寶寶是「最暖褓姆」

幼貓主動鑽進懷　工程師心軟收編

胖虎班運動累爆　睡死打呼叫不醒

狗開門放牛馬進來玩　主人回家看傻眼

帶貴賓出門　結果變別人家的狗

費玉清捐百萬助流浪毛孩　親筆信為救援前線打氣

出國擔心貓太想她　收到照片傻眼

貓奴清晨聽嘔吐聲彈起　雙手秒接

雪納瑞小店長「幫送菜單」太療癒

微笑臘腸狗離世　曾療癒好多人

出國請弟顧狗　兩隻電力無限輸出

費玉清再捐100萬助3萬隻毛孩！9年累積破千萬

不睡貓窩！　橘貓只愛躺寶寶的床

將AI健康數據升級為寵物生態系「共同語言」！Memoark搶先布局寵物保險數位化新時代

熱門寵物影片

更多
稱職貓褓姆2

稱職貓褓姆2

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

奴才買了好多窩橘貓都不睡　只愛躺寶寶的床、玩嬰兒玩具

奴才買了好多窩橘貓都不睡　只愛躺寶寶的床、玩嬰兒玩具

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面