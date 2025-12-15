ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
找到了！彰化巨龜「屁毛」搞失蹤　撞牆怪聲萌樣現身自家倉庫

▲陸龜失蹤一夜竟是爬進自家倉庫。（圖／民眾提供）

▲陸龜失蹤一夜後悄悄爬進自家倉庫。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

養了5年的「家人」突然不見蹤影，讓彰化市一名飼養巨型蘇卡達陸龜的女子心急如焚。前天（13日）下午，她發現心愛的陸龜「屁毛」竟從家中戶外花園離奇消失，全家人焦急萬分，立刻上網發文求助。沒想到，在經歷一整晚的擔心與四處尋找後，家人突然聽見自家倉庫傳出聲響，趕緊開門一看牠那熟悉的身影就在眼前，研判牠趁著倉庫門沒關好，自己爬了進去躲藏。這場虛驚一場的失蹤記，讓全家人鬆了口氣，更是開心不已。

飼主指出，她飼養的蘇卡達陸龜「屁毛」已經5年，身長達65公分，體型碩大，背甲有非常明顯的嚴重隆背，殼面一球一球的凸起狀成為牠最好認的標誌。「對我們來說牠不是寵物，是家人」。

▲陸龜失蹤一夜竟是爬進自家倉庫。（圖／民眾提供）

▲飼主飼養陸龜「屁毛」。（圖／民眾提供）

平時都有為「屁毛」圍好整圈的圍欄，照理說難以逃脫。但就在13日上午10點到下午4點之間，「屁毛」竟從花園中不見蹤影。由於圍欄完好無損，毫無破壞痕跡，這讓失蹤顯得更加離奇，飼主甚至一度不排除向警方報案的可能性。當時氣溫驟降，深知蘇卡達陸龜怕冷的她，非常擔心「屁毛」在外會受傷或感冒，除了提供酬金誠心協尋，也懇請附近住戶、店家幫忙留意牆邊、草叢等角落。

協尋貼文一出，立刻引來許多熱心網友關注與分享。由於「屁毛」體型巨大，要自行爬遠且完全不被人發現確實困難，不少人也猜測：「可能被偷抱走了」、「要找回來不太容易」。還有人冒著低溫騎車在周邊幫忙尋找，讓飼主一家相當感動。

就在大家把搜尋焦點放在戶外時，轉機突然出現。昨天（14日）上午，飼主突然聽到家中倉庫傳出奇怪的撞牆聲響。她滿心狐疑地打開平常不太進入的倉庫門，眼前的景象讓她瞬間又驚又喜——失蹤整整一晚的「屁毛」，正一臉無辜地待在倉庫裡！

▲陸龜失蹤一夜竟是爬進自家倉庫。（圖／民眾提供）

飼主研判，應該是家人一時疏忽未將倉庫門完全關好，調皮的「屁毛」不知何時自己爬出圍籬後，就溜進了倉庫裡。看到「屁毛」平安無事地現身，飼主與家人心中大石終於放下，開心不已。她也立刻上網向所有關心及協助尋找的網友們報平安並表達衷心感謝。

關鍵字： 彰化陸龜蘇卡達失蹤協尋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

