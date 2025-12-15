寵物展睡覺比賽！法鬥狂睡2小時奪冠　民眾被萌翻：睡到圍紅龍

▲拿下寵物睡覺冠軍的法鬥「富貴」，睡姿超萌。（圖／翻攝自Threads@doctorbark.tw）

圖文／CTWANT

高雄寵物展有業者舉辦寵物界睡覺大賽，其中有一隻名叫「富貴」的法鬥，竟在人來人往的環境中，一睡狂睡近2小時，拿下睡覺冠軍，而超萌睡姿也曝光了。不過，這也引來不少人擔憂狗狗有癲癇狀況，飼主對此表示，富貴已年紀不小，年輕時就很愛睡覺，現在更是如此，目前食慾皆良好。

高雄寵物展有業者舉辦「不用睡著的睡覺大賽」，吸引不少狗狗參加。值得注意的是，一隻品種為法鬥的「富貴」在比賽尚未開始前，就已經閉上眼睛並找好最佳位置躺下。睡著途中不只睡得沉，還會打呼並且小腳亂踢，彷彿在夢中奔跑。富貴最終以1小時55分鐘的睡眠時間，拿下當天睡覺冠軍。

相關影片曝光後，不少網友在留言區直呼：「剛剛經過牠還在睡」、「睡到圍紅龍」、「主人是寄放先去逛嗎」、「法鬥真的第一名最會睡」、「睡覺比賽法鬥應該會得冠軍」、「最佳代言狗」、「還得是法鬥啊」。

從影片中可以看見，富貴在被飼主叫醒後，起床掛上冠軍紅布條；飼主接受訪問時，富貴仍一臉睡眼惺忪的樣子。搞笑畫面網友紛紛笑喊：「我覺得富貴還沒醒，只是眼睛張開了」、「請問是被叫醒頒獎嗎？這臉是被挖起來領獎」、「看起來還想繼續睡」、「超級可愛，採訪的時候還在睏」、「富貴：我還想睡，別吵」。

不過，也有許多愛狗人士注意到富貴頻繁踢腿、精神狀況不佳的情況，懷疑可能是癲癇症狀，呼籲飼主帶去看醫生，不該狀況不好還參加活動。對此，富貴的飼主回應表示，富貴目前已11歲，還有點白內障，且從年輕時就很愛睡，現在年紀大了更是如此。

飼主強調，富貴目前食慾很好，常常能吃兩碗飯，晚上則是活動力最好的時侯，請大家不用擔心。而業者也出面說明，此「睡覺比賽」是個輕鬆、有彈性的活動，且不需要真的睡著，若想要起身、翻身，隨時都可以終止比賽，「賽前我們也有和飼主們說明，過程中不能勉強狗狗、外力加壓。現場工作人員也持續留意狀況，並與家長一起確認毛孩的精神與身體狀態。」

業者強調，富貴在比賽中睡得很安穩，中途的情況也在當下即時和飼主確認，飼主表示是平時睡覺就有的反應，而牠在賽後喝水、活動狀態都很正常，並且可正常行走；比賽也是由飼主輕輕叫醒而提前結束。

