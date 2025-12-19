棉頭絹猴身旁蹦跳、樹獺攀頂吸睛　逛穿山甲館記得「社交距離」

▲棉頭絹猴經常出沒在欄杆上，民眾欣賞之餘別忘了保持社交距離。（圖／台北市立動物園提供）



走進台北市立動物園穿山甲館，遊客彷彿置身熱帶雨林，能近距離觀察多種動物自在生活。園方表示，這樣的沉浸式體驗有賴遊客共同遵守「不餵食、不觸摸、不干擾」的三不原則，與動物保持適當社交距離，才能在不打擾牠們的情況下，感受生態帶來的驚喜與感動。

台北市立動物園指出，穿山甲館是園內難得一見的熱帶雨林室內館，場館以高挑空間模擬雨林多層次環境，種植熱帶喬木、灌木、水生植物與附生植物，從地面層一路延伸至樹冠層，營造跨地理區系、跨物種混群生活的棲息環境。館內生活著多種熱帶雨林的小型哺乳動物、鳥類與龜類，搭配與遊客同框的生態造景，讓參觀者宛如成為雨林的一分子。

▲二趾樹懶在欄杆、樹枝間移動，吸引許多遊客的目光。（圖／台北市立動物園提供）



各種動物吸目光 樹懶展現攀爬功夫

其中，擁有「怒髮衝冠」般頭毛的棉頭絹猴，身手靈巧又充滿好奇心，時常跳上步道扶手，歪著頭觀察來往的遊客，令人又驚又喜。二趾樹獺同樣吸引目光，牠們的行動並不如想像中緩慢，不論是攀爬扶手、在枝幹間移動，甚至沿著館內建築網目爬到穹頂高處，都展現出靈活的一面，讓不少遊客看得捏把冷汗。

在森林底層活動的青鸞與越南鷴，則展現不同性格。害羞的越南鷴多半在植栽間穿梭，青鸞卻常大方現身，橫越步道甚至飛上枝頭鳴叫。園方也提醒，若參觀時遇到青鸞「擋道」，不妨稍作停留，靜靜觀察牠的行動，等牠自行通過。

▲如果遇到青鸞擋道，等牠離開就行。（圖／台北市立動物園提供）

由於穿山甲館內有棉頭絹猴、二趾樹獺、青鸞、大寶冠鳥、越南鷴，以及紅䴉、栗喉蜂虎等動物在遊客身旁活動，動物園特別呼籲大家保持輕聲細語、不動手觸摸，並將食物妥善收好不外露，避免引起動物因氣味而取食，造成驚嚇或影響健康。

▲越南鷴生性較害羞，通常喜歡在林間移動。（圖／台北市立動物園提供）



▲栗喉蜂虎在「自我介紹」。（圖／台北市立動物園提供）



不觸摸不餵食 一起守護動物健康

園方強調，保育員每天都為動物們精心準備均衡多元的食物，為了動物與遊客彼此的健康與安全，請民眾參訪時務必牢記「不餵食、不觸摸、不干擾」。若發現有干擾動物的不當行為，除了可適時提醒，也能致電遊客服務中心，透過該區遊客通報系統的 QR CODE，或向附近的動物園工作人員尋求協助，共同守護這片珍貴的雨林生態。

▲樹懶等待著保育員送來美食。（圖／台北市立動物園提供）